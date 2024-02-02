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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Ростовский митрополит назвал «ущербными» людей, публикующих свои фото в Сети

Ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети

2 февраля 2024, 17:21
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит назвал «ущербными» людей, публикующих свои фото в Сети
Психически здоровому человеку нет смысла публиковать свои фотографии в социальных сетях, заявил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.

Митрополит Меркурий решил порассуждать о социальных сетях. По его мнению, психически здоровому человеку они ни к чему. Он и так является заметным для общества и живет полноценную жизнь.

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Те же, кто постоянно публикует свои фото в социальных сетях, по мнению Меркурия, являются «ущербными».

«Человек, который ущербный, ему нужно себя все время как-то показывать: на пляже, в самолете», — рассуждает митрополит.

«Ненормальными» он назвал и тех, кто следит за чужой жизнью в сети. Вместе с тем «очень нормальными» митрополит считает тех, кто зарабатывает на этом всем деньги.

Ранее ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров.

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