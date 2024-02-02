Ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Митрополит Меркурий решил порассуждать о социальных сетях. По его мнению, психически здоровому человеку они ни к чему. Он и так является заметным для общества и живет полноценную жизнь.
Те же, кто постоянно публикует свои фото в социальных сетях, по мнению Меркурия, являются «ущербными».
«Человек, который ущербный, ему нужно себя все время как-то показывать: на пляже, в самолете», — рассуждает митрополит.
«Ненормальными» он назвал и тех, кто следит за чужой жизнью в сети. Вместе с тем «очень нормальными» митрополит считает тех, кто зарабатывает на этом всем деньги.
Ранее ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров.