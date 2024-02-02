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Ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита»

Ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита»

2 февраля 2024, 13:11
Фото: Dimа/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита»
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» вызывает в обществе неоднозначные эмоции и мнения. Этот фильм необходимо проверить на цензуру, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Собеседник подчеркивает, что принципиально не ходил в кинотеатр на просмотр фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Но посмотрел в Интернете.

«Где гарантия того, что, заплатив в кинотеатре деньги за просмотр этой картины, мои средства, как и деньги большинства ростовчан, не пойдут в итоге на нужды Украины? Я попросту боюсь этого», — отмечает Александр Сухарь.

Свою точку зрения эксперт объясняет провокационностью и двусмысленностью как самого сюжета картины, так и того, кто ее отснял.

«Сюжет перевернут с ног на голову. В классическом произведении и его экранизациях линия Мастера и Маргариты была второстепенной. Речь шла о добре и зле. В версии Локшина основная мистическая линия фактически не эксплуатируется. Главной темой идет линия Мастера и Маргариты в 30-е годы. Вся канва строится на каком-то подтексте, на намеках на некий суровый режим, который притеснял простых творческих людей», — разъясняет собеседник.

Политолог делится мнением, что все это имеет под собой идеологическую основу самого Локшина.

«Локшин не поддержал СВО и об этом написал прямо на своей странице в запрещенной социальной сети. После чего уехал в Америку. А это говорит о многом. И хотя сейчас нам рассказывают, что фильм был снят в 2021 году, а прокат вышел позже, набор актеров тоже вызывает вопросы», — комментирует Александр Сухарь.

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Собеседник уверен, что фильм «Мастер и Маргарита» задал запрос на появление нового подхода к отбору фильмов.
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/cc by/wikimedia.org

Собеседник уверен, что фильм «Мастер и Маргарита» задал запрос на появление нового подхода к отбору фильмов.

«Есть простой пример — прекраснейшая картина „Ростов“. Вторая часть снята про наш город. В ней сыграли отличные актеры, многие — из ростовского театра Горького. Но этот фильм отложили с проката потому, что главную роль в ней сыграл актер, признанный иноагентом. Так почему тогда тоже самое с „Мастером и Маргаритой“ Локшина не произошло? Почему одни фильмы можно, а другие нельзя?» —недоумевает политолог.

Эксперт уверен, что для предотвращения недопонимания в обществе, необходимо разработать единый реестр и картин, и самих актеров.

«Все-таки если артист осудил СВО, покинул нашу страну, а потом вернулся и не обозначил свою позицию в новых политических реалиях, где гарантия того, что он до сих пор не поддерживает наших врагов, не финансирует тайно антироссийские проекты?» — задается вопросом собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовские учителя выступили против сериала «Слово пацана», считая, что сегодня нужно повышать авторитет рабочих профессий.

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