Ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита»

«Локшин не поддержал СВО и об этом написал прямо на своей странице в запрещенной социальной сети. После чего уехал в Америку. А это говорит о многом. И хотя сейчас нам рассказывают, что фильм был снят в 2021 году, а прокат вышел позже, набор актеров тоже вызывает вопросы», — комментирует Александр Сухарь.