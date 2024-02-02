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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Снег с дождем и морозы обещают ростовчанам на выходных

Снег с дождем и морозы обещают ростовчанам на выходных

2 февраля 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных местным жителям обещают холодную погоду и могут выпасть осадки, сообщили синоптики.

В пятницу могут пройти дожди, выпадет снег с дождем, а температура составит +2 градуса. Ночью похолодает до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов.

Синоптики уверены, что в субботу осадков не будет, а скорость ветра может достичь семи метров в секунду. В воскресенье ночью опять будут заморозки и начнутся снег с дождем, осадки сохранятся и в дневное время. Столбики термометров покажут +4 градуса.

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Дождливая погода в городе будет сохраняться до среды, а температура может подняться до +6 градусов.

Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Погода#Снег#Снегопад#Осадки#Температура#Дождь#Морозы
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