Снег с дождем и морозы обещают ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В пятницу могут пройти дожди, выпадет снег с дождем, а температура составит +2 градуса. Ночью похолодает до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов.
Синоптики уверены, что в субботу осадков не будет, а скорость ветра может достичь семи метров в секунду. В воскресенье ночью опять будут заморозки и начнутся снег с дождем, осадки сохранятся и в дневное время. Столбики термометров покажут +4 градуса.
Дождливая погода в городе будет сохраняться до среды, а температура может подняться до +6 градусов.
Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.