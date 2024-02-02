Снег с дождем и морозы обещают ростовчанам на выходных

Синоптики уверены, что в субботу осадков не будет, а скорость ветра может достичь семи метров в секунду. В воскресенье ночью опять будут заморозки и начнутся снег с дождем, осадки сохранятся и в дневное время. Столбики термометров покажут +4 градуса.