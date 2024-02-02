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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове

2 февраля 2024, 09:54
Фото: МЧС по РО
Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Ущерб от пожара на «Темернике» в Ростове оценили в 2 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону размер ущерба от крупного возгорания на рынке «Темерник» превысил два миллиона рублей, сообщил владелец комплекса Шамиль Карабашев.

Он рассказал Donnews, что сумма ущерба составляет 2,1 миллиона человек. Но здесь говорится только о выгоревших павильонах, а стоимость уничтоженного товара высчитывают бизнесмены.

Напомним, что возгорание произошло в конце ноября в вечернее время, когда вспыхнул комплекс на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь ликвидировали в течение всей ночи, он успел уничтожить около 50 павильонов.

В Ростове назвали возможные причины пожара в квартире, где погибла судья
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По информации издания, в данный момент не работают 30% площадей от всего рынка «Темерник». Общая площадь комплекса составляет 11 тысяч «квадратов».

Ранее в Ростове назвали возможные причины пожара в квартире, где погибла судья. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Рынок#Темерник#Ущерб#Возгорание#Павильоны#Происшествия
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