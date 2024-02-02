Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Он рассказал Donnews, что сумма ущерба составляет 2,1 миллиона человек. Но здесь говорится только о выгоревших павильонах, а стоимость уничтоженного товара высчитывают бизнесмены.
Напомним, что возгорание произошло в конце ноября в вечернее время, когда вспыхнул комплекс на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь ликвидировали в течение всей ночи, он успел уничтожить около 50 павильонов.
По информации издания, в данный момент не работают 30% площадей от всего рынка «Темерник». Общая площадь комплекса составляет 11 тысяч «квадратов».
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