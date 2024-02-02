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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области

Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области

2 февраля 2024, 06:50
Фото: Pxhere
Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области
В Ростовской области самая низкая стоимость говядины оказалась в Волгодонске, сообщает Ростовстат.

Сейчас средняя цена этой продукции достигает 507 рублей. За неделю этот показатель увеличился.

Но, если рассматривать отдельно по городам, то можно увидеть большой разброс цен. К примеру, самая низкая сложилась в Волгодонске — 487 рублей, а дороже всего брать в Таганроге — 526 рублей.

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Что касается других видов мяса, то самая дешевая свинина сейчас в Ростове, а самая дорогая в Таганроге. Самые низкие цены на баранину сейчас в Миллерово, на курицу — в донской столице.

На покупке колбасы можно сэкономить в Таганроге, рыбы и масла — в Волгодонске.

Ранее ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки.

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