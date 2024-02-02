Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Сейчас средняя цена этой продукции достигает 507 рублей. За неделю этот показатель увеличился.
Но, если рассматривать отдельно по городам, то можно увидеть большой разброс цен. К примеру, самая низкая сложилась в Волгодонске — 487 рублей, а дороже всего брать в Таганроге — 526 рублей.
Что касается других видов мяса, то самая дешевая свинина сейчас в Ростове, а самая дорогая в Таганроге. Самые низкие цены на баранину сейчас в Миллерово, на курицу — в донской столице.
На покупке колбасы можно сэкономить в Таганроге, рыбы и масла — в Волгодонске.
Ранее ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки.