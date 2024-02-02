Стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана

В организации отметили, что стоимость яиц навряд ли упадет до показателей на начало 2023 года. Однако власти все равно пытаются стабилизировать цены. Помогают в этом отнюдь не поставки из Турции и других стран, а долгосрочные контракты государства с федеральными розничными сетями. Последним сотрудничать с импортными поставщиками также невыгодно из-за проблем с платежами и возможной отмены льгот по пошлине.