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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Стало известно, почему в магазины Ростовской области не дошли яйца из Азербайджана

Стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана

2 февраля 2024, 15:52
Фото: wikimedia.org
Стало известно, почему в магазины Ростовской области не дошли яйца из Азербайджана
Импортные яйца не дошли до полок магазинов в Ростовской области и других регионах, подтвердили «Известиям» в Руспродсоюзе.

Поставленные из Азербайджана и других стран яйца отправили на переработку, в частности, на производство продуктов питания. В Руспродсоюзе добавили, что импортные яйца на полках магазинов все равно были бы дорогими. На их цене сказались затраты на логистику.

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В организации отметили, что стоимость яиц навряд ли упадет до показателей на начало 2023 года. Однако власти все равно пытаются стабилизировать цены. Помогают в этом отнюдь не поставки из Турции и других стран, а долгосрочные контракты государства с федеральными розничными сетями. Последним сотрудничать с импортными поставщиками также невыгодно из-за проблем с платежами и возможной отмены льгот по пошлине.

Напомним, мясо резко подорожало в Ростовской области за неделю.

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