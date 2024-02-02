Стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Полиция проверяет информацию об избиении в Аксайском районе водителем школьного автобуса двух подростков. Происшествие попало на уличные камеры.
СМИ пишут, что причиной инцидента стало агрессивное поведение молодых людей. Они кидали в окно дома водителя снежки с петардами. Когда он вышел выяснить с ними отношения, школьники стали оскорблять его жену.
В школе отметили, что пока отстранили мужчину от работы. Вопрос об его увольнении будет решаться после итогов проверки правоохранительных органов.
Вместе с тем ранее сообщалось, что сам водитель проявлял агрессию по отношению к школьникам. Как минимум, дважды он напал с кулаками на детей.