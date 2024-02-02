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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области

Стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области

2 февраля 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области
Конфликту между водителем школьного автобуса и подростками предшествовали оскорбления его жены и кидание петард, подробностями истории делится «КП — Ростов-на-Дону».

Полиция проверяет информацию об избиении в Аксайском районе водителем школьного автобуса двух подростков. Происшествие попало на уличные камеры.

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СМИ пишут, что причиной инцидента стало агрессивное поведение молодых людей. Они кидали в окно дома водителя снежки с петардами. Когда он вышел выяснить с ними отношения, школьники стали оскорблять его жену.

В школе отметили, что пока отстранили мужчину от работы. Вопрос об его увольнении будет решаться после итогов проверки правоохранительных органов.

Вместе с тем ранее сообщалось, что сам водитель проявлял агрессию по отношению к школьникам. Как минимум, дважды он напал с кулаками на детей.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Нападение#Полиция#Аксайский район#Происшествия
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