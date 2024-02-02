«Увязли в кредитах»: почему в Ростовской области беднеет население

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Почему беднеет население Ростовской области, на что дончанам не хватает денег, для чего люди берут займы и как правильно это делать чтобы не попасть в долговую яму, выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что на конец 2023 года, заработные платы в Ростовской области оказались на 10% ниже, чем в среднем по стране. Эксперты hh.ru уточняют, что заработок жителей Дона выше, чем у жителей Ставропольского края, но ниже, чем в Татарстане.
Самую высокую зарплату в регионе предлагают в сферах высшего и среднего менеджмента, стратегий, инвестиций и консалтинга, в автомобильном бизнесе, логистике и перевозках, сельском хозяйстве и в сфере добычи сырья. Здесь обещается доход до 79,8 тысячи рублей.
Самые скромные предложения по зарплате предлагаются в сферах розничной торговли, туризма, гостиниц и ресторанов, науки и образования и безопасности. В этих сегментах обещаемый доход начинается от 33,6 тысячи до 48,6 тысячи рублей.
Однако ростовчане рассказывают, что обещания в вакансиях далеко не всегда соответствуют реальности — получаемый доход значительно отстает от обещанного.
По информации службы исследований hh.ru в октябре 2023 года, лишь 15% опрошенных жителей Ростовской области заявили, что им хватает заработной платы на основные нужды. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был в два раза выше — 31%.
Еще 30% опрошенных на Дону отмечают, что заработной платы хватает с трудом.
«Чаще всего так отвечали респонденты из профессиональных сфер строительства и недвижимости, производства и сервисного обслуживания», — уточняет руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.
При этом 55% дончан признались, что им недостаточно текущего заработка для того, чтобы покрывать основные траты. Эта проблема остро стоит среди работников административного персонала, медиков и фармацевтов Ростовской области.
«Если обратиться к опросу 2021 года, то тогда на острую нехватку зарплаты жаловалось только 35% дончан», — сравнивает эксперт.
Исследователи выяснили, что для покрытия элементарных нужд 23% жителей Ростовской области не хватает 15 тысяч рублей в месяц, 20% дончанам — до 20 тысяч рублей, а 55% — больше 20 тысяч рублей.
По данным НБКИ, донской край занял седьмое место в стране по среднему размеру микрозайма. В ноябре 2023 года до зарплаты жители Ростовской области брали порядка 9,5 тысячи рублей. А за месяц эта сумма выросла на 1,2%.
Эксперты сходятся во мнении, что обращаться к услугам микрозаймов жителей Ростовской области вынуждают отстающие от роста цен реальные доходы. Правозащитник Александр Хуруджи уточняет, что декабрь 2023 года оказался месяцем повышенных трат во многом из-за подготовки к Новому году.
«У дончан традиционно завышенные ожидания от подарков. А простой способ купить подарок — тут же в магазине оформить кредит», — отмечает собеседник.
Ростовский депутат Юрий Нерсесян подчеркивает, что цены на продукты существенно выросли в Ростовской области. В тоже время спикер уточняет, что рост цен ежегодно наблюдается накануне Нового года. Таковы законы рыночной экономики. Однако, по мнению депутата, стоимость куриных яиц недавно побила все возможные рекорды.
Профессор ЮФУ, доктор экономических наук Олег Свиридов считает, что людям сегодня попросту не хватает денег. И именно из-за того, что жизнь сильно подорожала — горожане вынуждены брать кредиты.
«На Западе инфляция считается по определенной группе 126 товаров, которые доступны подавляющему большинству населения страны. У нас инфляция считается по 89 товарам. Половина людей часть этих товаров не употребляют. Поэтому для малообеспеченных граждан инфляция оказывается выше», — отмечает Олег Свиридов.
Эксперт разъясняет, что элитные товары слабо растут в цене. Спикер приводит пример — сырокопченая колбаса в Ростовской области условно подорожала на 3%, а вареная колбаса — на 20%. Средний процент инфляции вроде бы получается не велик. Однако малообеспеченные граждане в основном не покупают сырокопченую колбасу. Они употребляют вареную. А она подорожала сильнее.
«Если взять, к примеру, условный доход ростовчан в 40 тысяч рублей, то год назад это были совсем другие деньги. Сегодня этой суммы на месяц уже не хватает. Вот люди и добирают необходимый объем средств в микрозаймах. А это очень страшный инструмент», — делится мнением Свиридов.
Профессор разъясняет, что к микрозаймами следует относиться предельно аккуратно. По словам эксперта, обращаться в микрофинансовые организации — это равносильно, как «сокращать путь по минному полю». То есть, справиться, в принципе, возможно. Но делать это придется очень умело.
Еще одним выходом для ростовчан становятся сегодня кредитные карты. Да не одна, а сразу несколько, от разных банков.
«У меня три кредитные карты. Очень удобно пользоваться кредитными деньгами без процентов на небольшой срок. Если вовремя погасить долг не удается на одной карте, я перебрасываю деньги с другой. Это спасает», — делится лайфхаком жительница Ростова Анастасия, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Такая схема, по словам экономистов, называется «кредитный вертолет». Эксперты разъясняют, что сегодня существует много разных предложений от банков для желающих получить заем.
Есть кредитные карты без процентов на 100 дней, есть — годовая, с которой можно совершить крупную покупку сейчас, а деньги отдать через год. Поэтому ростовчане охотно берут кредитные деньги и крутятся, как могут.
«Но мало, кто задумывается о том, что в конечном итоге деньги все равно придется отдавать свои. Поэтому, прежде, чем человек решится брать кредит, нужно четко осознавать, за счет чего его можно будет погасить. Например, если задерживают зарплату, и ростовчанин уверен, что она в любом случае придет — это один вопрос. А брать кредит на авось, надеясь, что через год проблема сама по себе как-нибудь разрешится, категорически нельзя», — резюмирует Олег Свиридов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что рост цен на продукты в Ростовской области достигает 100%.