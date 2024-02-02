«Увязли в кредитах»: почему в Ростовской области беднеет население

«Но мало, кто задумывается о том, что в конечном итоге деньги все равно придется отдавать свои. Поэтому, прежде, чем человек решится брать кредит, нужно четко осознавать, за счет чего его можно будет погасить. Например, если задерживают зарплату, и ростовчанин уверен, что она в любом случае придет — это один вопрос. А брать кредит на авось, надеясь, что через год проблема сама по себе как-нибудь разрешится, категорически нельзя», — резюмирует Олег Свиридов.