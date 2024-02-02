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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Названа причина масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

В МЧС рассказали, почему загорелся рынок «Темерник» в Ростове

2 февраля 2024, 14:48
Фото: МЧС по РО
Названа причина масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Аварийный режим работы электрооборудования стал причиной крупного пожара на рынке «Темерник» в Ростове, рассказали в региональном управлении МЧС.

Ноябрьский пожар на рынке «Темерник» в Ростове произошел из-за проблем с электрооборудованием. Его аварийное состояние и спровоцировало возгорание.
Убытки от уничтоженного в огне товара до сих пор не могут подсчитать. Директор рынка Шамиль Карабашев уточнил, что ущерб только от сгоревших павильонов, без учета товаров, составляет два миллиона рублей.

Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове
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Огонь затронул тогда четыре тысячи квадратных метров площади рынка. Его тушили всю ночь. Сожжены оказались порядка 50 павильонов.

Сейчас рынок функционирует не в полную силу. Работают лишь порядка 30% от всех площадей.

Ранее Карабашев рассказывал, что полностью восстановят работу рынка лишь к весне. Сейчас большинство предпринимателей перевезли свой бизнес на рынок «Первый Темер».

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