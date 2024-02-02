В МЧС рассказали, почему загорелся рынок «Темерник» в Ростове

Ноябрьский пожар на рынке «Темерник» в Ростове произошел из-за проблем с электрооборудованием. Его аварийное состояние и спровоцировало возгорание.

Убытки от уничтоженного в огне товара до сих пор не могут подсчитать. Директор рынка Шамиль Карабашев уточнил, что ущерб только от сгоревших павильонов, без учета товаров, составляет два миллиона рублей.