В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По информации «Ведомости Юг», на этому мосту может пройти ветка скоростного трамвая, поэтому встал вопрос расширения путепровода. Власти рассказали изданию, что рассматривается такая возможность, но работа над проектной документацией сейчас не ведется.
Отмечается, что ранее рассматривали возможность строительства еще одного моста рядом. Тогда можно было бы уходить с него на Береговую и Буденновский, разделяя транспортные потоки.
Добавим, что официальной информации о планах расширить мост пока не появлялось, она уточняется.
Ранее стало известно, что масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году.