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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки

В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки

2 февраля 2024, 09:39
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос реконструкции моста, который находится в створе проспекта Стачки, сообщили власти СМИ.

По информации «Ведомости Юг», на этому мосту может пройти ветка скоростного трамвая, поэтому встал вопрос расширения путепровода. Власти рассказали изданию, что рассматривается такая возможность, но работа над проектной документацией сейчас не ведется.

Отмечается, что ранее рассматривали возможность строительства еще одного моста рядом. Тогда можно было бы уходить с него на Береговую и Буденновский, разделяя транспортные потоки.

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Добавим, что официальной информации о планах расширить мост пока не появлялось, она уточняется.

Ранее стало известно, что масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Скоростной трамвай#Строительство#Береговая#Мост#Реконструкция#М-4 «Дон»#Проспект Стачки#Путепровод
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