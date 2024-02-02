В Ростове не нашлось денег на реконструкцию парка имени Горького

Издание со ссылкой на городские власти сообщает, что обновление парка Горького в Ростове отложили из-за проблем с финансами. Необходимых средств сейчас в бюджете города нет. Стоимость работ ранее оценивалась в 700 миллионов рублей. Однако и эту сумму необходимо пересчитать с учетом инфляции. Возможно, эти деньги учтут при формировании бюджета на 2025 год.