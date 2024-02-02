rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Ростове не нашлось денег на реконструкцию парка имени Горького

В Ростове не нашлось денег на реконструкцию парка имени Горького

2 февраля 2024, 13:25
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове не нашлось денег на реконструкцию парка имени Горького
Стоимость реконструкции парка Горького необходимо пересчитать с учетом инфляции, сообщает «РБК Ростов».

Издание со ссылкой на городские власти сообщает, что обновление парка Горького в Ростове отложили из-за проблем с финансами. Необходимых средств сейчас в бюджете города нет. Стоимость работ ранее оценивалась в 700 миллионов рублей. Однако и эту сумму необходимо пересчитать с учетом инфляции. Возможно, эти деньги учтут при формировании бюджета на 2025 год.

Деньги на реконструкцию парка Горького в Ростове направили на другие проекты
Узнать подробнее

Найти средства на реконструкцию парка власти не могут с 2022 года. Сам проект обновления парка вызывал много вопросов у общественников.

Ранее сообщалось, что на реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 миллионов рублей.

Читайте также:
Массовый снос ларьков запланировали в РостовеВ Таганрогском заливе четырех детей унесло в море на дрейфующей льдинеСК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
«Нам страшно»: ростовчане заявили об еще одном разрушающемся многоквартирном доме
Сегодня, 08:17
Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 09:54
Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове
Сегодня, 09:43
В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки
Сегодня, 09:39
«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта
Сегодня, 08:46
Глава донского района проводил махинации с жильем для сирот, но отделался штрафом
Сегодня, 07:58