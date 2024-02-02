Власти сообщили о дальнейшей судьбе людей из обрушившегося дома в Ростове

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Он рассказал, что региональный Минстрой внес изменения в постановление, за счет чего и планируется расселить дом 72/3. В данный момент 33 собственника из 140 согласились получить деньги за жилье.
Кроме того, три семьи, которые имеют договоры социального найма, обеспечили квартирами из муниципального жилого фонда.
Напомним, в минувшую субботу, 27 января, начала разрушаться одна из пятиэтажек. Инцидент произошел в аварийном здании поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.
В четверг удалось вытащить из здания часть животных, которые пробыли взаперти без еды и воды 5 дней.