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Published Сегодня, 07:30

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Власти назвали дальнейшую судьбу людей из обрушившегося дома в Ростове

Власти сообщили о дальнейшей судьбе людей из обрушившегося дома в Ростове

2 февраля 2024, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru
Власти назвали дальнейшую судьбу людей из обрушившегося дома в Ростове

Обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону расселят в 2024 году

В Ростове-на-Дону в этом году планируется расселить дом на улице Нариманова, который частично обрушился в 2024 году, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что региональный Минстрой внес изменения в постановление, за счет чего и планируется расселить дом 72/3. В данный момент 33 собственника из 140 согласились получить деньги за жилье.

Кроме того, три семьи, которые имеют договоры социального найма, обеспечили квартирами из муниципального жилого фонда.

Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
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Напомним, в минувшую субботу, 27 января, начала разрушаться одна из пятиэтажек. Инцидент произошел в аварийном здании поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.

В четверг удалось вытащить из здания часть животных, которые пробыли взаперти без еды и воды 5 дней.

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