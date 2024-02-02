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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Власти заявили о сотнях заболевших корью в Ростовской области

Власти заявили о «напряженной» ситуации с корью в Ростовской области

2 февраля 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Власти заявили о сотнях заболевших корью в Ростовской области
Рост заболеваемости корью в Ростовской области связан с отказом населения делать прививки, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

В январе, по предварительным данным, в Ростовской области зарегистрировали больше 200 случаем кори. Власти охарактеризовали ситуацию как «напряженную».

Они отметили, что болезнь выявляют как среди местных жителей, так и среди приезжих из других стран и регионов.

При этом большинство заболевших — это непривитые граждане. Они принципиально отказывались от вакцинации. Что касается других пациентов, то медики и власти не располагают данными, были ли те привиты.

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Больше половины заболевших корью приходятся на Ростов. Также много случаев зафиксировано в Батайске, Таганроге, Новочеркасске и Аксайском районе.

Тем временем вакцина от кори в Ростовской области успела закончиться. В регионе ждут ее поступления.

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