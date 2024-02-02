Власти заявили о «напряженной» ситуации с корью в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В январе, по предварительным данным, в Ростовской области зарегистрировали больше 200 случаем кори. Власти охарактеризовали ситуацию как «напряженную».
Они отметили, что болезнь выявляют как среди местных жителей, так и среди приезжих из других стран и регионов.
При этом большинство заболевших — это непривитые граждане. Они принципиально отказывались от вакцинации. Что касается других пациентов, то медики и власти не располагают данными, были ли те привиты.
Больше половины заболевших корью приходятся на Ростов. Также много случаев зафиксировано в Батайске, Таганроге, Новочеркасске и Аксайском районе.
Тем временем вакцина от кори в Ростовской области успела закончиться. В регионе ждут ее поступления.