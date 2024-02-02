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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину

Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину

2 февраля 2024, 11:50
Фото: Pxhere
Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину
В Зимовниках Ростовской области частично рухнула стена здания и повредила автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Местные жители рассказали, что обрушилась стена одноэтажного аварийного здания. Часть кирпичей упала на припаркованный рядом автомобиль, у которого теперь разбиты бампер и фары.

«Обошлось без жертв. Здание давно находится в аварийном состояния, мы обращались к собственникам, но они проигнорировали все жалобы. Что нам делать? Как заставить владельцев привести в порядок его?», — пишут жители поселка.

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Местные жители рассказали, что обрушилась стена одноэтажного аварийного здания.
Видео: ТГ канал zimsiti

Автор публикации разместила видео и показала последствия обрушения. Она сообщила, что сейчас существует угроза дальнейшего разрушения здания.

Добавим, что на прошлых выходных в Ростове произошла аналогичная ситуация. Тогда обрушилась стена аварийного здания на улице Нариманова. Никто не пострадал, но внутри оставались животные, которые прожили несколько дней в квартирах без еды.

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