Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Местные жители рассказали, что обрушилась стена одноэтажного аварийного здания. Часть кирпичей упала на припаркованный рядом автомобиль, у которого теперь разбиты бампер и фары.
«Обошлось без жертв. Здание давно находится в аварийном состояния, мы обращались к собственникам, но они проигнорировали все жалобы. Что нам делать? Как заставить владельцев привести в порядок его?», — пишут жители поселка.
Автор публикации разместила видео и показала последствия обрушения. Она сообщила, что сейчас существует угроза дальнейшего разрушения здания.
Добавим, что на прошлых выходных в Ростове произошла аналогичная ситуация. Тогда обрушилась стена аварийного здания на улице Нариманова. Никто не пострадал, но внутри оставались животные, которые прожили несколько дней в квартирах без еды.