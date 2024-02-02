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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Зима будет долгой: сурки в Ростовской области не вышли из спячки

Зима будет долгой: сурки в Ростовской области не вышли из спячки

2 февраля 2024, 14:29
Фото: public-domain-photos.com / Jon Sullivan/сс0
Зима будет долгой: сурки в Ростовской области не вышли из спячки

Сурки не выходят из спячки в Ростовской области

В Ростовской области сурки не выходят из спячки, потому что погода в регионе далека от весенней, рассказали зоологи изданию «КВУ».

Степных сурков-байбаков принято считать предсказателями скорого наступления весеннего тепла. По традиции, чтобы узнать, будет ли весна теплой, зоологи 2 февраля следят, вылезут ли из спячки сурки. Если животные проснутся, то, значит, весна уже близко. В противном случае стоит ждать затяжного окончания зимы.

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В Ростовской области в феврале сурки так и не показались из своих нор. Они находятся в спячке. Зоологи объясняют, что сурки просыпаются, когда на протяжении нескольких дней стоит температуры воздуха не ниже +10 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют в Ростовской области в феврале заморозки и снегопады. Вероятно, ждать скорого наступления весны действительно не стоит.

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