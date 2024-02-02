Зима будет долгой: сурки в Ростовской области не вышли из спячки

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Степных сурков-байбаков принято считать предсказателями скорого наступления весеннего тепла. По традиции, чтобы узнать, будет ли весна теплой, зоологи 2 февраля следят, вылезут ли из спячки сурки. Если животные проснутся, то, значит, весна уже близко. В противном случае стоит ждать затяжного окончания зимы.
В Ростовской области в феврале сурки так и не показались из своих нор. Они находятся в спячке. Зоологи объясняют, что сурки просыпаются, когда на протяжении нескольких дней стоит температуры воздуха не ниже +10 градусов.
Тем временем синоптики прогнозируют в Ростовской области в феврале заморозки и снегопады. Вероятно, ждать скорого наступления весны действительно не стоит.