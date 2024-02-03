Главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Напомним, в конце января стало известно, что общая стоимость состава ФК «Ростов» снизилась до 43 миллионов евро по итогам 2023 года. Несмотря на падение в цене, игроки остаются одной из самых сильных футбольных команд Юга России, и не последнюю роль в этом играет жесткая дисциплина.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал автору спортивного издания Sport24, что он практикует наказание игроков зарплатой. Хотя таких случаев было немного, звездный тренер все же припомнил случаи, когда его подопечные привозили из отпуска лишние килограммы. В это случае в отношении нарушителя дисциплины применяли штрафы.
«Тут стоит понимать: делать в „Ростове“ такие же штрафы, как были в „Спартаке“ — нереально. Уровень зарплат разный», — рассказал Валерий Карпин, добавив, что самый крупный штраф игрока за лишний вес, насколько он помнит, составил 10 тысяч евро.
Однако подобные наказания — это скорее редкость, и обычно футболистам набранные килограммы и нарушения режима могут стоить одну-две зарплаты. То же касается и посещения тренировок в нетрезвом виде, задержка прибытия из отпуска на несколько дней.
Ранее стало известно, что Валерий Карпин может уйти из ФК «Ростов» уже в ближайшие месяцы.