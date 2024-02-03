Главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок»

Напомним, в конце января стало известно, что общая стоимость состава ФК «Ростов» снизилась до 43 миллионов евро по итогам 2023 года. Несмотря на падение в цене, игроки остаются одной из самых сильных футбольных команд Юга России, и не последнюю роль в этом играет жесткая дисциплина.