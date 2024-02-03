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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Госэкспертиза утвердила ремонт еще двух фонтанов в Ростове

Госэкспертиза утвердила ремонт еще двух фонтанов в Ростове

3 февраля 2024, 13:18
Фото: Яндекс Карты
Госэкспертиза утвердила ремонт еще двух фонтанов в Ростове
В Ростове отремонтируют фонтаны перед зданием консерватории и филармонией, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В конце января донское управление Госэкспертизы одобрило проекты реставрации еще двух фонтанов, украшающих улицы Ростова. В очередь на капитальный ремонт добавили фонтаны «Орфей» и «Сборщицы винограда», расположенные в центре города.

Первый из фонтанов «Орфей» находится рядом со зданием Ростовской филармонии на Большой Садовой. Хотя фонтан построили еще в 1935 году, популярной достопримечательностью он стал только после появления скульптуры Орфея в 2006 году.

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Второй фонтан «Девушки, собирающие виноград» ростовчане и гости города могут увидеть на проспекте Буденновском, 23б — перед зданием консерватории имени С. В. Рахманинова. Фонтан установили в 1940-х годах.

Сроки ремонта фонтанов пока неизвестны.

Ранее в Ростове объявили, что в список капремонта включили фонтан «Лира», «Покровский» и «Фантазия», простоявший выключенным больше двух лет.

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