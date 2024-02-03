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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

«Отвратительно»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»

«Как зубная нудная боль»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»

3 февраля 2024, 04:13
Фото: freepik
«Отвратительно»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»

Стало известно, что зрители думают о фильме «Мастер и Маргарита»

На широкие экраны в конце января 2024 года вышел фильм «Мастер и Маргарита», о котором зрители оставили, как положительные, так и отрицательные отзывы. Что о нем говорят, в материале RostovGazeta.
Сюжет
СВО

Сюжет фильма «Мастер и Маргарита»

Действие фильма происходит в Москве в 1930-х годах. Известный драматург, находящийся на пике своей карьеры, неожиданно оказывается в центре шумного литературного скандала. Пьесу, написанную им, убирают из репертуара, коллеги активно избегают любого общения с ним, и за считанные дни он превращается в изгоя.

Но вскоре после этого главный герой знакомится с Маргаритой — женщиной, которая становится не только его возлюбленной, но и музой. Она вдохновляет его на новый роман, в котором героями становятся его знакомые, а загадочный персонаж по имени Воланд оказывается основным героем. Этот Воланд является воплощением недавно познакомившегося с ним иностранца.

Маргарита вдохновляет его на новый роман, в котором героями становятся его знакомые, а загадочный персонаж по имени Воланд становится основным героемМаргарита вдохновляет его на новый роман, в котором героями становятся его знакомые, а загадочный персонаж по имени Воланд становится основным героем
Маргарита вдохновляет его на новый роман, в котором героями становятся его знакомые, а загадочный персонаж по имени Воланд становится основным героем
Фото: Dimа/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Положительные отзывы о «Мастере и Маргарите»

Добавим, что все мнения мы взяли на сайте «Отзовик». Они являются личным оценочным суждением пользователей в Сети и не отражают позицию редакции.

Многим фильм понравился, о чем они написали в своих рецензиях.

«Фильм раскрывает роман с другого ракурса. Надо понимать, что фильм и книга — разные произведения искусств, и каждое из этих произведений передает проблемы своего времени», — говорится в отзыве.

Автор добавил, что сама картина не противоречит точке зрения Булгакова, а актеры, принявшие участие в этом проекте, отлично справились со своими ролями. Кроме того, зритель выразил слова благодарности режиссеру, а пост-продакшн это все переработал на высоком уровне.

«Просмотр данного фильма произвел неизгладимое впечатление. Он стоит особняком от оригинала, сравнивать нет смысла. Показ человеческих пороков вот, что для меня данный фильм», — считают зрители.

«Не надо смотреть его с точки зрения сериала 2005 года. Этот фильм живет своей жизнью и эта жизнь очень хороша. Игра актёров, постановки, декорации — всё на высшем уровне. Ходили с женой нам очень понравилось. Эта история именно про мастера. Воланд прекрасен», — говорится в отзывах.

«Очень интересный сюжет, смелая и необычная реализация. Фильм зацепил. Все, что смотрел до этого, выглядело блекло на фоне книги, а этот фильм немного развеял сомнения, что „Мастер и Маргарита“ вообще можно экранизировать», — написал зритель.

«Фагот напомнил клоуна с ОНО страшно интересно», — говорится в отзывах.«Фагот напомнил клоуна с ОНО страшно интересно», — говорится в отзывах.
«Фагот напомнил клоуна с ОНО страшно интересно», — говорится в отзывах.
Фото: Добросовестное использование/wikimedia.org

Отрицательные отзывы о «Мастере и Маргарите»

«Потерянные три часа жизни. Жаль нельзя поставить оценку со знаком минус. Откровенный комикс, снятый в лучших американских традициях (даже Джокер присутствует). Те, кто хвалит данную поделку, или не читали роман, или совсем не поняли его. Понятно, что в односерийный фильм невозможно уместить все произведение, но тут потеряна сама идея. Она даже извращена, на мой взгляд», — пишут посетители портала.

«Разочарование было огромное. Ожидала получить массу эмоций. Но увы. Когда читаешь книгу вдохновляешься любовью и симпатией ко всем персонажам, даже к Латунскому. А тут… Как можно испортить сюжет. Смотреть сложно. Так как весь фильм нудятина и пропаганда. Очень скучный. Как зубная, нудная боль. Даже игра актеров не спасла.
После просмотра осталось только разочарование и печаль», — говорится в отзывах.

«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут и совсем не соответствует роману. Кто читал и любит произведение Булгакова, получит расстройство от просмотра этого издевательства над произведением. Нет ни юмористической линии проделок свиты Воланда в Москве, ни драматического сюжета судеб Пилата и Иешуа, ни личной трагедии Пилата, ни чистой, светлой любви Мастера и Маргариты… Ничего… Только сходящий с ума писатель со своими галлюцинациями. Полная ерунда. Люди уходили с середины фильма. Полный провал авторов этой ерунды», — сообщают зрители.

«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут, нужен и совсем не соответствует роману», — сообщают зрители.«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут, нужен и совсем не соответствует роману», — сообщают зрители.
«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут, нужен и совсем не соответствует роману», — сообщают зрители.
Фото: «Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа», «Профит», «Атмосфера кино»/Добросовестное использование/wikimedia.org

Ранее ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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