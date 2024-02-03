«Как зубная нудная боль»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»

«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут и совсем не соответствует роману. Кто читал и любит произведение Булгакова, получит расстройство от просмотра этого издевательства над произведением. Нет ни юмористической линии проделок свиты Воланда в Москве, ни драматического сюжета судеб Пилата и Иешуа, ни личной трагедии Пилата, ни чистой, светлой любви Мастера и Маргариты… Ничего… Только сходящий с ума писатель со своими галлюцинациями. Полная ерунда. Люди уходили с середины фильма. Полный провал авторов этой ерунды», — сообщают зрители.