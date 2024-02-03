«Как зубная нудная боль»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Действие фильма происходит в Москве в 1930-х годах. Известный драматург, находящийся на пике своей карьеры, неожиданно оказывается в центре шумного литературного скандала. Пьесу, написанную им, убирают из репертуара, коллеги активно избегают любого общения с ним, и за считанные дни он превращается в изгоя.
Но вскоре после этого главный герой знакомится с Маргаритой — женщиной, которая становится не только его возлюбленной, но и музой. Она вдохновляет его на новый роман, в котором героями становятся его знакомые, а загадочный персонаж по имени Воланд оказывается основным героем. Этот Воланд является воплощением недавно познакомившегося с ним иностранца.
Добавим, что все мнения мы взяли на сайте «Отзовик». Они являются личным оценочным суждением пользователей в Сети и не отражают позицию редакции.
Многим фильм понравился, о чем они написали в своих рецензиях.
«Фильм раскрывает роман с другого ракурса. Надо понимать, что фильм и книга — разные произведения искусств, и каждое из этих произведений передает проблемы своего времени», — говорится в отзыве.
Автор добавил, что сама картина не противоречит точке зрения Булгакова, а актеры, принявшие участие в этом проекте, отлично справились со своими ролями. Кроме того, зритель выразил слова благодарности режиссеру, а пост-продакшн это все переработал на высоком уровне.
«Просмотр данного фильма произвел неизгладимое впечатление. Он стоит особняком от оригинала, сравнивать нет смысла. Показ человеческих пороков вот, что для меня данный фильм», — считают зрители.
«Не надо смотреть его с точки зрения сериала 2005 года. Этот фильм живет своей жизнью и эта жизнь очень хороша. Игра актёров, постановки, декорации — всё на высшем уровне. Ходили с женой нам очень понравилось. Эта история именно про мастера. Воланд прекрасен», — говорится в отзывах.
«Очень интересный сюжет, смелая и необычная реализация. Фильм зацепил. Все, что смотрел до этого, выглядело блекло на фоне книги, а этот фильм немного развеял сомнения, что „Мастер и Маргарита“ вообще можно экранизировать», — написал зритель.
«Потерянные три часа жизни. Жаль нельзя поставить оценку со знаком минус. Откровенный комикс, снятый в лучших американских традициях (даже Джокер присутствует). Те, кто хвалит данную поделку, или не читали роман, или совсем не поняли его. Понятно, что в односерийный фильм невозможно уместить все произведение, но тут потеряна сама идея. Она даже извращена, на мой взгляд», — пишут посетители портала.
«Разочарование было огромное. Ожидала получить массу эмоций. Но увы. Когда читаешь книгу вдохновляешься любовью и симпатией ко всем персонажам, даже к Латунскому. А тут… Как можно испортить сюжет. Смотреть сложно. Так как весь фильм нудятина и пропаганда. Очень скучный. Как зубная, нудная боль. Даже игра актеров не спасла.
После просмотра осталось только разочарование и печаль», — говорится в отзывах.
«Жаль потраченного на это нечто, времени. Категорически не рекомендую. Затянут и совсем не соответствует роману. Кто читал и любит произведение Булгакова, получит расстройство от просмотра этого издевательства над произведением. Нет ни юмористической линии проделок свиты Воланда в Москве, ни драматического сюжета судеб Пилата и Иешуа, ни личной трагедии Пилата, ни чистой, светлой любви Мастера и Маргариты… Ничего… Только сходящий с ума писатель со своими галлюцинациями. Полная ерунда. Люди уходили с середины фильма. Полный провал авторов этой ерунды», — сообщают зрители.
Ранее ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.