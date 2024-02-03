Минобороны заявило, что Украина пыталась совершить террористическую атаку на Дону

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
По информации министерства, в ночь на субботу, 3 февраля, удалось пресечь террористическую атаку, которую хотел совершить киевский режим. Он задействовал для этого беспилотник самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен», — заявили в министерстве.
Отмечается, что еще несколько дронов сбили в Белгородской и Волгоградской областях. До этого ситуацию в донском регионе прокомментировал губернатор Василий Голубев и заявил, что никаких разрушений не было.
До этого система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.