Минобразование Ростовской области опровергло выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Напомним, в 2023 году на волне проверок популярных коучей и блогеров ФНС заподозрила психолога Инну Тлиашинову в финансовых махинациях, причиной для этого стало то, что блогер не направила надзорным органам налоговую декларацию. Счета «Научно-исследовательского центра академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой» были заблокированы.
Уже в начале 2024 года дончанка столкнулась с новыми проблемами: по данным портала «Известия», женщина опубликовала на личном сайте по продаже курсов информацию о том, что имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Однако, в ответ на запрос журналистов, в ведомстве объявили, что женщине не только не выдавали никаких лицензий, но она даже не обращалась в донской Минобр для получения документов для оказания образовательных услуг.
Сама Инна Тлиашинова называет автором методики «Мастер разборов», ведет психологические консультации со знаменитостями, а также активно продает курсы для «проработки подсознания», «психологической адаптации» и обучает продюсирования. Самый дешевый продукты на сайте дончанки «Онлайн-ретрит» стоит 25 тысяч рублей, а образовательные курсы и абонементы на их прохождение стоят от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.