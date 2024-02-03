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Минобразование Ростовской области опровергло выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий

Минобразование Ростовской области опровергло выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий

3 февраля 2024, 09:15
Фото: t.me/innatliashinova
Минобразование Ростовской области опровергло выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий
Представители донского Минобра назвали недостоверной информацию на сайте блогера Инны Тлиашиновой о выдаче лицензий на оказание образовательных услуг, об этом сообщил портал «Известия».

Напомним, в 2023 году на волне проверок популярных коучей и блогеров ФНС заподозрила психолога Инну Тлиашинову в финансовых махинациях, причиной для этого стало то, что блогер не направила надзорным органам налоговую декларацию. Счета «Научно-исследовательского центра академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой» были заблокированы.

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Уже в начале 2024 года дончанка столкнулась с новыми проблемами: по данным портала «Известия», женщина опубликовала на личном сайте по продаже курсов информацию о том, что имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Однако, в ответ на запрос журналистов, в ведомстве объявили, что женщине не только не выдавали никаких лицензий, но она даже не обращалась в донской Минобр для получения документов для оказания образовательных услуг.

Фото: zapuskinamilliard.ru/newview

Сама Инна Тлиашинова называет автором методики «Мастер разборов», ведет психологические консультации со знаменитостями, а также активно продает курсы для «проработки подсознания», «психологической адаптации» и обучает продюсирования. Самый дешевый продукты на сайте дончанки «Онлайн-ретрит» стоит 25 тысяч рублей, а образовательные курсы и абонементы на их прохождение стоят от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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