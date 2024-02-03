Немыслимых размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Он рассказал, что спонтанно ночью отправился со знакомым на рыбалку и установил палатку. Однако, чтобы добиться хорошего улова, пришлось пробурить несколько лунок.
«Рост атмосферного давления придавил рыбу. Щука в буквальном смысле лежала на дне, на брюхе были видны явные следы грунта», — написал рыбак.
Он разместил фотографию, на которой показал большую щуку. По его словам, вечером они со знакомым сварили пельмени и отлично провели время за беседой.
Ранее компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого рыбак из Ростовской области за пару часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей.