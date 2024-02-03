rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Немыслимых размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Немыслимых размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

3 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и вернулся с хорошим уловом, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что спонтанно ночью отправился со знакомым на рыбалку и установил палатку. Однако, чтобы добиться хорошего улова, пришлось пробурить несколько лунок.

«Рост атмосферного давления придавил рыбу. Щука в буквальном смысле лежала на дне, на брюхе были видны явные следы грунта», — написал рыбак.

Он разместил фотографию, на которой показал большую щуку. По его словам, вечером они со знакомым сварили пельмени и отлично провели время за беседой.

Фото: Виталий Шульга

Ранее компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого рыбак из Ростовской области за пару часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей.

Читайте также:
Квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской областиКомпания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 годаРыбак из Ростовской области за пару часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Улов#Рыбалка#Щука
Подпишитесь
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину
Сегодня, 04:50
В Ростове продают голубую ель за 2,5 миллиона рублей
Сегодня, 12:30
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок»
Сегодня, 11:09
В Ростовской области за границу собираются выслать 14 мигрантов
Сегодня, 09:45
Стало известно, когда на Ростов обрушится сезон дождей
Сегодня, 06:39