Огонь семейного очага «Сердце России» встретили на Дону

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Дончане Александр и Наталье Дудкиных, которые живут в счастливом браке уже почти 54 года, получили огонь семейного очага в Волгограде. Передача огня проходила в торжественной обстановке. 3 февраля, семья Дудкиных передала огонь молодожёнам Чурсиным. Студенты ростовских вузов Руслана и Константин сегодня официально оформили свои отношения.
—Пусть этот огонь освещает, согревает и поддерживает вас в вашей совместной жизни, — отметила Наталья Дудкина.
— Мы рады получить такой символ семьи из рук пары, которая прожила более 50 лет вместе, — подчеркнула Руслана Чурсина.
По мнению начальника управления записи актов гражданского состояния Ростовской области Ольги Исаенко, данный огонь станет семейной ценностью для молодых пар. Огонь будет храниться в зале центрального (Кировского) отдела ЗАГС Ростова-на-Дону. Оттуда его передадут во отделения всех городов и районов Ростовской области.