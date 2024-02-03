Огонь семейного очага «Сердце России» встретили на Дону

Огонь семейного очага добрался и до Ростовской области. Его зажгли на Международной выставке-форуме «Россия» в день старта Года семьи, который открыл Президент Владимир Путин. После чего перенесли в 12 лампад и направили во все федеральные округа и новые регионы.

Дончане Александр и Наталье Дудкиных, которые живут в счастливом браке уже почти 54 года, получили огонь семейного очага в Волгограде. Передача огня проходила в торжественной обстановке. 3 февраля, семья Дудкиных передала огонь молодожёнам Чурсиным. Студенты ростовских вузов Руслана и Константин сегодня официально оформили свои отношения. —Пусть этот огонь освещает, согревает и поддерживает вас в вашей совместной жизни, — отметила Наталья Дудкина. — Мы рады получить такой символ семьи из рук пары, которая прожила более 50 лет вместе, — подчеркнула Руслана Чурсина. По мнению начальника управления записи актов гражданского состояния Ростовской области Ольги Исаенко, данный огонь станет семейной ценностью для молодых пар. Огонь будет храниться в зале центрального (Кировского) отдела ЗАГС Ростова-на-Дону. Оттуда его передадут во отделения всех городов и районов Ростовской области.