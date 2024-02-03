Около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
На днях портал «Новые известия» поделился анализом авторов канала Sostav, которые решили выяснить, какие именно новости интересуют россиян. Лидирующие позиции в списке потребляемого контента заняли новости политики, геополитики, а также новости о состоянии экономики.
При этом, согласно данным аналитиков, 77% россиян интересуются новостями о внутренней и внешней политике, финансы и экономика интересуют каждого второго читателя (51%). Развлекательные и научные темы оказались в числе аутсайдеров.
Кроме того, аналитики выяснили, что 92% читателей ежедневно следят за новостями, большая часть из них (36%) предпочитает следить за событиями в Telegram, 22% — в сети «ВКонтакте», еще 16% являются читателями «Дзена».
Самым неожиданным открытием стало то, что у россиян нет источника информации, которому они доверяли бы в полной мере.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай поделился прогнозом о том, когда может закончиться спецоперация на Украине.