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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой

Около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой

3 февраля 2024, 15:42
Фото: 1MI
Около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой
Более 70% жителей Ростовской области и других регионов России интересуются политикой, об этом сообщил портал «Новые известия».

На днях портал «Новые известия» поделился анализом авторов канала Sostav, которые решили выяснить, какие именно новости интересуют россиян. Лидирующие позиции в списке потребляемого контента заняли новости политики, геополитики, а также новости о состоянии экономики.

При этом, согласно данным аналитиков, 77% россиян интересуются новостями о внутренней и внешней политике, финансы и экономика интересуют каждого второго читателя (51%). Развлекательные и научные темы оказались в числе аутсайдеров.

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Кроме того, аналитики выяснили, что 92% читателей ежедневно следят за новостями, большая часть из них (36%) предпочитает следить за событиями в Telegram, 22% — в сети «ВКонтакте», еще 16% являются читателями «Дзена».

Самым неожиданным открытием стало то, что у россиян нет источника информации, которому они доверяли бы в полной мере.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай поделился прогнозом о том, когда может закончиться спецоперация на Украине.

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