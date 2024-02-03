Парку «Дружба» в Ростове не удалось засудить разработчика проекта реконструкции

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:46
В июле 2023 года МБУ ПКиО «Дружба» обратилось в арбитражный суд с иском против компании ООО «Стройпластдон», которая занималась подготовкой проекта реконструкции парка. Заказчик потребовал от подрядной организации устранить недостатки работ, выполненные по контракту от 4 мая 2021 года. В итоге дело приняли к рассмотрению и назначили строительно-техническую экспертизу, чтобы оценить качество проведенных работ.
Суд рассмотрел материалы дела и позиции сторон, выяснив, что ООО «Стройпластдон» взял на себя обязательства по разработке ПСД для реконструкции парка за четыре миллиона рублей.
В своей жалобе истец указал, что при выполнении работ подрядчик нанес почти все подпорные стены без учета фактического количества деревьев, подлежащих вырубке. В итоге в проекте указали только 107 деревьев, хотя их реальное количество составляло более 300 растений. Кроме того, компания ООО «Автомагистраль СК», которая занималась именно реконструкцией парка, выявила, что береговая линия не соответствовала реальному урезу Северного водохранилища, на отдельных участках разница достигала отметки в 14 метров. Представители парка заявили, что эти недочеты возлагают на них дополнительные траты по берегоукреплению.
Однако во время передачи актов оценки состояния зеленых насаждений, после многочисленных запросов исполнителя, в октябре 2021 года истец попросил у «Стройпластдон» не учитывать в документах часть деревьев.
«С учетом изложенного, а также учитывая выводы судебной экспертизы, суд пришел к выводу, что у истца не возникли правовые основания для заявления требования об устранении недостатков на основании статьи 723 ГК РФ, ввиду их отсутствия, в связи с чем, в удовлетворении иска надлежит отказать», — сказано в решении суда.
Пока решение суда не вступило в законную силу, у истца есть возможность подать апелляцию в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
Напомним, из-за незаконной вырубки деревьев парк «Дружба», по оценкам общественников, мог потерять около трети зеленых насаждений.