Парку «Дружба» в Ростове не удалось засудить разработчика проекта реконструкции

В своей жалобе истец указал, что при выполнении работ подрядчик нанес почти все подпорные стены без учета фактического количества деревьев, подлежащих вырубке. В итоге в проекте указали только 107 деревьев, хотя их реальное количество составляло более 300 растений. Кроме того, компания ООО «Автомагистраль СК», которая занималась именно реконструкцией парка, выявила, что береговая линия не соответствовала реальному урезу Северного водохранилища, на отдельных участках разница достигала отметки в 14 метров. Представители парка заявили, что эти недочеты возлагают на них дополнительные траты по берегоукреплению.