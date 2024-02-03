Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Представители пригородной пассажирской компании объявили, что по техническим причинам с понедельника, 5 февраля, собираются внести изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих в рабочие дни, в том числе 27 апреля и 2 ноября 2024 года.
Так поезд №6023 «Азов — Ростов» будет отправляться из Азова в 07.35 мск, прибудет к станции «Кулешовский» к 07.53 мск, в Батайске поезд окажется к 08.21-08.22, прибытие в Ростов запланировано на 08.40.
Кроме того, поезд №6872 «Ростов — Степная» ежедневного обращения будет отправляться из Ростова в 07.45 мск, он прибудет в Батайск до 08.08, после проедет станции «1359-й километр», «1361-й километр», «Койсуг», «Кочеванчик» и доберется до «Степной» в 09.12 мск.
Пассажиров предупредили, что поезда будут следовать со всеми остановками, однако расписание следует заранее уточнять на сайте компании или на кассе вокзала.
Ранее из Ростова в Таганрог начали ездить новые электрички с разъемами USB-зарядки.