Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля

Кроме того, поезд №6872 «Ростов — Степная» ежедневного обращения будет отправляться из Ростова в 07.45 мск, он прибудет в Батайск до 08.08, после проедет станции «1359-й километр», «1361-й километр», «Койсуг», «Кочеванчик» и доберется до «Степной» в 09.12 мск.