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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля

Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля

3 февраля 2024, 10:21
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Расписание электричек в Ростове изменится с 5 февраля
В Ростове собираются внести изменение в расписание пригородных поездов до Азова и Степной, об этом сообщили в пресс-службе СКППК.

Представители пригородной пассажирской компании объявили, что по техническим причинам с понедельника, 5 февраля, собираются внести изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих в рабочие дни, в том числе 27 апреля и 2 ноября 2024 года.

Так поезд №6023 «Азов — Ростов» будет отправляться из Азова в 07.35 мск, прибудет к станции «Кулешовский» к 07.53 мск, в Батайске поезд окажется к 08.21-08.22, прибытие в Ростов запланировано на 08.40.

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Кроме того, поезд №6872 «Ростов — Степная» ежедневного обращения будет отправляться из Ростова в 07.45 мск, он прибудет в Батайск до 08.08, после проедет станции «1359-й километр», «1361-й километр», «Койсуг», «Кочеванчик» и доберется до «Степной» в 09.12 мск.

Пассажиров предупредили, что поезда будут следовать со всеми остановками, однако расписание следует заранее уточнять на сайте компании или на кассе вокзала.

Ранее из Ростова в Таганрог начали ездить новые электрички с разъемами USB-зарядки.

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