Ростов стал лидером по заболеваемости дончан корью

По словам властей, корью болели как жители Ростовской области, так и приезжие из других субъектов РФ. При этом большую часть пациентов с корью зарегистрировали в Ростове, также в числе лидеров по заболеваемости оказались Новочеркасск, Батайск, Таганрог и Аксайский район Ростовской области. Всего по одному больному выявили в Шахтах и Октябрьском районе региона.