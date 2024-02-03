Ростов стал лидером по заболеваемости дончан корью

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В пятницу, 2 февраля, в ответ на запрос журналистов замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что за январь на территории региона обнаружили более 200 больных корью дончан.
По словам властей, корью болели как жители Ростовской области, так и приезжие из других субъектов РФ. При этом большую часть пациентов с корью зарегистрировали в Ростове, также в числе лидеров по заболеваемости оказались Новочеркасск, Батайск, Таганрог и Аксайский район Ростовской области. Всего по одному больному выявили в Шахтах и Октябрьском районе региона.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объяснил рост заболеваемости корью дефицитом качественных куриных яиц и притоком мигрантов.