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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

Ростов стал лидером по заболеваемости дончан корью

Ростов стал лидером по заболеваемости дончан корью

3 февраля 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
Ростов стал лидером по заболеваемости дончан корью
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг городов Ростовской области, где зафиксировали высокий уровень заболеваемости корью, об этом сообщили донские власти.

В пятницу, 2 февраля, в ответ на запрос журналистов замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что за январь на территории региона обнаружили более 200 больных корью дончан.

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По словам властей, корью болели как жители Ростовской области, так и приезжие из других субъектов РФ. При этом большую часть пациентов с корью зарегистрировали в Ростове, также в числе лидеров по заболеваемости оказались Новочеркасск, Батайск, Таганрог и Аксайский район Ростовской области. Всего по одному больному выявили в Шахтах и Октябрьском районе региона.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объяснил рост заболеваемости корью дефицитом качественных куриных яиц и притоком мигрантов.

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