Системы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Он рассказал в соцсетях, что дрон удалось поразить в ночь на субботу, 3 февраля. Им оказался беспилотник самолетного типа.
«Жертв и разрушений нет», — прокомментировал глава региона.
Пользователи в комментариях выразили благодарность за обеспеченную безопасность.
«Спасибо за спокойную ночь», — заявили местные жители.
«Беспилотники должны быть ограничены в своих возможностях», — пишут ростовчане.
Ранее украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать донской регион.