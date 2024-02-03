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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Системы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Системы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

3 февраля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области системы ПВО среагировали на находящийся в воздухе беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал в соцсетях, что дрон удалось поразить в ночь на субботу, 3 февраля. Им оказался беспилотник самолетного типа.

«Жертв и разрушений нет», — прокомментировал глава региона.

Пользователи в комментариях выразили благодарность за обеспеченную безопасность.

«Спасибо за спокойную ночь», — заявили местные жители.

Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
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«Беспилотники должны быть ограничены в своих возможностях», — пишут ростовчане.

Ранее украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать донской регион.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Системы ПВО#Безопасность#Дрон
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