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Published Сегодня, 05:17

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Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области

Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области

3 февраля 2024, 05:17
Фото: 1MI
Над территорией Ростовской области в ночное время заметили беспилотник и сбили его, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в ночь на субботу, 3 февраля, удалось сбить дрон самолетного типа. С этой задачей справились системы ПВО.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента нет пострадавших или разрушений.

Пользователи в соцсетях выразили благодарность за обеспечение безопасности и заявили о том, что спали спокойно в эту ночь.

Системы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
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«Спасибо нашим военным», — заявили ростовчане в комментариях.

Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России и рассказали, что беспилотники сбили и в других регионах. В том числе четыре в Белгородской области и два — в Волгоградской.

Ранее губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Военные#Минобороны России#Происшествия#Сбитый беспилотник
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