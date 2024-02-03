Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Он рассказал, что в ночь на субботу, 3 февраля, удалось сбить дрон самолетного типа. С этой задачей справились системы ПВО.
Глава региона уточнил, что в результате инцидента нет пострадавших или разрушений.
Пользователи в соцсетях выразили благодарность за обеспечение безопасности и заявили о том, что спали спокойно в эту ночь.
«Спасибо нашим военным», — заявили ростовчане в комментариях.
Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России и рассказали, что беспилотники сбили и в других регионах. В том числе четыре в Белгородской области и два — в Волгоградской.
Ранее губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. Материал на эту тему читайте по ссылке.