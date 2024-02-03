Стало известно, когда на Ростов обрушится сезон дождей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Все выходные город будет заливать дождями, а в субботу может выпасть и снег. Температура поднимется до +5 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду.
В понедельник прогнозируют дождливую погоду, температура воздуха не поменяется, но ветер усилится до 9 метров в секунду. В ночь на вторник синоптики обещают заморозки до -1 градуса.
Днем осадки должны прекратиться и установится облачная погода. Со среды, 7 февраля, снова начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение трез дней.
Ранее в донском регионе из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.