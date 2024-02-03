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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Стало известно, когда на Ростов обрушится сезон дождей

Стало известно, когда на Ростов обрушится сезон дождей

3 февраля 2024, 06:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение ближайшей недели будет сохраняться дождливая и холодная погода, сообщили синоптики.

Все выходные город будет заливать дождями, а в субботу может выпасть и снег. Температура поднимется до +5 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду.

В понедельник прогнозируют дождливую погоду, температура воздуха не поменяется, но ветер усилится до 9 метров в секунду. В ночь на вторник синоптики обещают заморозки до -1 градуса.

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Днем осадки должны прекратиться и установится облачная погода. Со среды, 7 февраля, снова начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение трез дней.

Ранее в донском регионе из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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