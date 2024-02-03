Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки

В понедельник, 5 февраля, в регионе пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дожди. В отдельных районах Ростовской области возможен гололед, кроме того, ветер станет еще сильнее — его скорость увеличится до 23 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.