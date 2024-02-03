Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Сотрудники Ростовского гидрометцентра объявили, что в воскресенье, 4 февраля, в Ростовской области сохранится облачная погода с дождями, мокрым снегом и гололедицей. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, а днем потеплеет до +5 градусов.
В понедельник, 5 февраля, в регионе пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дожди. В отдельных районах Ростовской области возможен гололед, кроме того, ветер станет еще сильнее — его скорость увеличится до 23 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.
Во вторник, 6 февраля, синоптики предупреждают о дожде, снегопаде и налипании мокрого снега на ветки деревьев и ЛЭП. Ночью и утром на Ростовскую область обрушится сильный ветер скоростью до 28 метров в секунду, а температура воздуха поднимется с -5 до +5 градусов.
Жителям Ростовской области рекомендуется избегать аварийных конструкций, рекламных щитов и деревьев, способных рухнуть под порывами ветра и весом налипшего снега, а также постараться не находиться на улице слишком долго во время непогоды.
Ранее в Ростовской области детей унесло вглубь Таганрогского залива на отколовшейся льдине.