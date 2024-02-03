Торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту

Напомним, в конце ноября в Ростове вспыхнул рынок «Темерник». Огонь охватил около трех тысяч квадратных метров площади, только сгоревшие контейнеры стоили больше двух миллионов рублей, а потери предпринимателей все еще не удалось подсчитать. Пожар пришлось тушить несколько часов, а к работам по ликвидации огня привлекли больше сотни спасателей и пожарных.