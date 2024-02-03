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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту

Торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту

3 февраля 2024, 14:15
Фото: rostovgazeta.ru
Торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту
В Ростове торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» планируют восстановить в течение месяца, об этом объявил владелец «Белый Темер» Шамиль Карабашев.

Портал Donday со ссылкой на владельца «Белого Темера» Шамиля Карабашева объявил, что собственник планирует установить новые контейнеры взамен сгоревших к марту 2024 года.

По словам собственника, сгоревшие конструкции собираются убрать с территории рынка в ближайшие недели, после чего на месте пожара установят идентичные контейнеры. Шамиль Карабашев добавил, что возобновит состояние рынка в течение двух недель, чтобы торговцы могли вернуться к работе уже весной.

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«Торговых точек меньше не станет, как и частных предпринимателей», — рассказал Шамиль Карабашев.

Напомним, в конце ноября в Ростове вспыхнул рынок «Темерник». Огонь охватил около трех тысяч квадратных метров площади, только сгоревшие контейнеры стоили больше двух миллионов рублей, а потери предпринимателей все еще не удалось подсчитать. Пожар пришлось тушить несколько часов, а к работам по ликвидации огня привлекли больше сотни спасателей и пожарных.

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