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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

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Тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля

Тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля

3 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с понедельника начнутся массовые отключения света, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 5 февраля, электричества не будет в переулках Защитный, Солдатский, Ярославский, Кавалерийский, на улицах Межевая, Нагорная, Профсоюзная. Также это коснется улиц 2-я Краснодарская, Кулагина, Международная, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская.

Во вторник обесточат улицы Зорге, Содружества, Петрозаводская, Мичуринская, Нижегородская, Листопадова, Искусственная, Марти, 1-я линия, 3-я линия. В среду ограничения введут по бульвару Комарова, улицам Таганрогское Шоссе, Белореченская и Лесопарковая.

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В четверг света не будет на улицах Магнитогорская, 339 Стрелковой Дивизии, в переулках Бесланский и Бакинский. В пятницу электричество выключат по улицам Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Улицы#Отключения света#Переулки
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