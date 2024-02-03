Тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В понедельник, 5 февраля, электричества не будет в переулках Защитный, Солдатский, Ярославский, Кавалерийский, на улицах Межевая, Нагорная, Профсоюзная. Также это коснется улиц 2-я Краснодарская, Кулагина, Международная, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская.
Во вторник обесточат улицы Зорге, Содружества, Петрозаводская, Мичуринская, Нижегородская, Листопадова, Искусственная, Марти, 1-я линия, 3-я линия. В среду ограничения введут по бульвару Комарова, улицам Таганрогское Шоссе, Белореченская и Лесопарковая.
В четверг света не будет на улицах Магнитогорская, 339 Стрелковой Дивизии, в переулках Бесланский и Бакинский. В пятницу электричество выключат по улицам Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.