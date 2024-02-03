Тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля

В четверг света не будет на улицах Магнитогорская, 339 Стрелковой Дивизии, в переулках Бесланский и Бакинский. В пятницу электричество выключат по улицам Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова.