Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки

Именно штормовой ветер спровоцирует ветровой нагон, который будет наблюдаться на устье реки Дон все выходные и в понедельник, 5 февраля. По прогнозу синоптиков, рядом с Азовом уровень воды может превысить неблагоприятную отметку на 0,5 метра, в Ростове — на 20 сантиметров, а в районе Аксая — достичь опасных значений.