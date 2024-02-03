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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки

Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки

3 февраля 2024, 08:33
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки
В Ростовской области ожидается ветровой нагон воды с 3 февраля, неблагоприятные погодные явления продержатся как минимум до 6 февраля, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики Ростовского гидрометцентра объявили, что в ближайшие трое суток в Ростовской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия. Метеорологи предсказывают мокрый снег, дожди, гололедицу, а также порывистый ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

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Именно штормовой ветер спровоцирует ветровой нагон, который будет наблюдаться на устье реки Дон все выходные и в понедельник, 5 февраля. По прогнозу синоптиков, рядом с Азовом уровень воды может превысить неблагоприятную отметку на 0,5 метра, в Ростове — на 20 сантиметров, а в районе Аксая — достичь опасных значений.

Ранее в Ростовской области рассказали, почему начало массово затапливать дома дончан.

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