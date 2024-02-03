В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»

Так Валерий Васильев рассказал, что бухгалтер ООО СХП «Мускатное» Любовь Хакало, находящаяся в подчинении Бабаева, якобы принудила водителя оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя в 2010 году и сдавать землю «Алмаза» в аренду торговцам. Мужчина объяснил, что боялся лишиться работы в случае отказа, а потому последовал указаниям Хакало и заключил договоры с арендаторами. Васильев сдавал землю в аренду, однако прибыли за это не получал. В суде сообщили, что дончанин прекратил свою деятельность в качестве предпринимателя в 2015–2018 году также по указанию Хакало.