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В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»

В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»

3 февраля 2024, 07:40
Фото: 1MI
В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»
В Ростовском Гарнизонном военном суде выяснили, кто из окружения Бабаевых владел авторынком «Алмаз», об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в апреле 2021 года в Ростовской области оцепили аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной для закрытия рынков стала незаконная деятельность бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, которых обвиняют в создании ОПГ, передач муниципальной земли в аренду и ряде других нарушений. Судебные тяжбы продолжаются уже больше 2,5 лет, и недавно в ходе заседаний всплыла новая информация о владельцах рынка.

Портал «Город N» рассказал, что во время последнего заседания по делу Борзенко и Бабаевых в Ростовском-на-Дону Гарнизонном военном суде зачитывали показания бывшего номинального владельца земли под рынком «Алмаз» Валерия Васильева.

По данным издания, сторона защиты и обвиняемые выступили резко против зачитывания показаний Васильева, который работал личным водителем Карима Бабаева в течение 12 лет с 2003 года. Сам Бабаев назвал несправедливым зачитывание показаний своего умершего сотрудника, поскольку опросить его еще раз и проверить достоверность фактов невозможно. Однако суд проигнорировал его замечание, и прокурор начал зачитывать показания Васильева, полученные в 2021 году.

Так Валерий Васильев рассказал, что бухгалтер ООО СХП «Мускатное» Любовь Хакало, находящаяся в подчинении Бабаева, якобы принудила водителя оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя в 2010 году и сдавать землю «Алмаза» в аренду торговцам. Мужчина объяснил, что боялся лишиться работы в случае отказа, а потому последовал указаниям Хакало и заключил договоры с арендаторами. Васильев сдавал землю в аренду, однако прибыли за это не получал. В суде сообщили, что дончанин прекратил свою деятельность в качестве предпринимателя в 2015–2018 году также по указанию Хакало.

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При этом во время допроса Васильева ему показали копии протоколов, где было указано, что он и его супруга Ирина получали в дар землю на улице Зеленое кольцо — где как раз находился рынок «Алмаз». На документах стояла подпись супруги Васильева, однако свидетель утверждал, что якобы видел протоколы впервые.

Сейчас Ирины и Валерия Васильевых уже нет в живых, а потому опросить их еще раз возможности нет. Суды по делу аксайских рынков продолжаются.

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