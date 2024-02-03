В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, в апреле 2021 года в Ростовской области оцепили аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной для закрытия рынков стала незаконная деятельность бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, которых обвиняют в создании ОПГ, передач муниципальной земли в аренду и ряде других нарушений. Судебные тяжбы продолжаются уже больше 2,5 лет, и недавно в ходе заседаний всплыла новая информация о владельцах рынка.
Портал «Город N» рассказал, что во время последнего заседания по делу Борзенко и Бабаевых в Ростовском-на-Дону Гарнизонном военном суде зачитывали показания бывшего номинального владельца земли под рынком «Алмаз» Валерия Васильева.
По данным издания, сторона защиты и обвиняемые выступили резко против зачитывания показаний Васильева, который работал личным водителем Карима Бабаева в течение 12 лет с 2003 года. Сам Бабаев назвал несправедливым зачитывание показаний своего умершего сотрудника, поскольку опросить его еще раз и проверить достоверность фактов невозможно. Однако суд проигнорировал его замечание, и прокурор начал зачитывать показания Васильева, полученные в 2021 году.
Так Валерий Васильев рассказал, что бухгалтер ООО СХП «Мускатное» Любовь Хакало, находящаяся в подчинении Бабаева, якобы принудила водителя оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя в 2010 году и сдавать землю «Алмаза» в аренду торговцам. Мужчина объяснил, что боялся лишиться работы в случае отказа, а потому последовал указаниям Хакало и заключил договоры с арендаторами. Васильев сдавал землю в аренду, однако прибыли за это не получал. В суде сообщили, что дончанин прекратил свою деятельность в качестве предпринимателя в 2015–2018 году также по указанию Хакало.
При этом во время допроса Васильева ему показали копии протоколов, где было указано, что он и его супруга Ирина получали в дар землю на улице Зеленое кольцо — где как раз находился рынок «Алмаз». На документах стояла подпись супруги Васильева, однако свидетель утверждал, что якобы видел протоколы впервые.
Сейчас Ирины и Валерия Васильевых уже нет в живых, а потому опросить их еще раз возможности нет. Суды по делу аксайских рынков продолжаются.