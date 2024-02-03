В Ростове продают голубую ель за 2,5 миллиона рублей

При этом эта ель является самой дорогой на рынке живых растений в Ростовской области, крупномеры голубой ели из донских питомников оценивают в 43,7 тысячи рублей за дерево высотой от четырех до пяти метров, а самые дорогие ели от производителей возрастом до 20 лет и высотой более шести метров в среднем стоят до 170 тысяч рублей.