В Ростове продают голубую ель за 2,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В четверг, 1 февраля, частное лицо из Ростова выставило на продажу необычный лот. Им стала голубая ель высотой семь метров, которую посадили более 50 лет назад. Сама ель живая и, по словам продавца, очень пышная.
Владелец готов продать растение за 2,5 миллиона рублей, однако вывозить вечнозеленое дерево растение нужно самостоятельно.
При этом эта ель является самой дорогой на рынке живых растений в Ростовской области, крупномеры голубой ели из донских питомников оценивают в 43,7 тысячи рублей за дерево высотой от четырех до пяти метров, а самые дорогие ели от производителей возрастом до 20 лет и высотой более шести метров в среднем стоят до 170 тысяч рублей.
Ранее в Ростове прошел чемпионат по метанию елок.