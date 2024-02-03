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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти

В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти

3 февраля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти
В Ростовской области ищут пожилого мужчину из Новочеркасска, страдающего потерей памяти, об этом сообщили в пресс-службе донского поискового отряда «ЛизаАлерт».

В субботу, 3 февраля, волонтеры объявили о пропаже 64-летнего жителя Новочеркасска Александра Горячева. Мужчина пропал без вести три дня назад и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, ситуация осложняется тем, что дончанин мог потерять память и не способен ориентироваться в пространстве.

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На момент своего исчезновения дончанин был одет в черную спортивную куртку, серые спортивные штаны, а также черную шапку и черные ботинки.

Самого Александра описывают как невысокого мужчину ростом 1,65 метра, у него худощавое телосложение, темные волосы с сединой и карие глаза.

Фото: vk.com/lizaalert_rostov

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, вы можете связаться с инфоргами, контакты которых указаны на объявлении выше, или позвонить по номерам 8(800)700-54-52 или телефону 112.

Ранее пенсионер пропал без вести на пути из Ростовской области в ЛНР.

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