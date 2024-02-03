В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти

В субботу, 3 февраля, волонтеры объявили о пропаже 64-летнего жителя Новочеркасска Александра Горячева. Мужчина пропал без вести три дня назад и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, ситуация осложняется тем, что дончанин мог потерять память и не способен ориентироваться в пространстве.