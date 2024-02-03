В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В субботу, 3 февраля, волонтеры объявили о пропаже 64-летнего жителя Новочеркасска Александра Горячева. Мужчина пропал без вести три дня назад и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, ситуация осложняется тем, что дончанин мог потерять память и не способен ориентироваться в пространстве.
На момент своего исчезновения дончанин был одет в черную спортивную куртку, серые спортивные штаны, а также черную шапку и черные ботинки.
Самого Александра описывают как невысокого мужчину ростом 1,65 метра, у него худощавое телосложение, темные волосы с сединой и карие глаза.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, вы можете связаться с инфоргами, контакты которых указаны на объявлении выше, или позвонить по номерам 8(800)700-54-52 или телефону 112.
Ранее пенсионер пропал без вести на пути из Ростовской области в ЛНР.