В Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 году

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В пятницу, 2 февраля, представители донского Минтранса объявили, что в 2024 году планируется провести ремонт десятков дорог, расположенных в различных районах Ростовской области. Из-за этого потребуется ввести временные ограничения на движение транспорта.
Так с 6 марта по 31 октября из-за капремонта планируется ограничить проезд транспорта по четырем дорогам, ведущим от Ростова до села Федоровка, из Матвеева Кургана в Родионово-Несветайскую, а также из Родионово-Несветайской в Новошахтинск.
Еще на 10 участках дорог ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 октября. Дороги находятся в Боковском, Кашарском, Октябрьском, Зимовниковском, Азовском и еще четырех районах.
Кроме того, временные ограничения введут на 70 участках дорог на значимых донских магистралях с 1 апреля по 30 сентября, такие ограничения будут действовать как на магистрали М-4 «Дон», так и на других межмуниципальных дорогах и трассах, ведущих в новые регионы и другие субъекты РФ. Точный список участков можно изучить по ссылке.
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