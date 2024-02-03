В Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 году

Кроме того, временные ограничения введут на 70 участках дорог на значимых донских магистралях с 1 апреля по 30 сентября, такие ограничения будут действовать как на магистрали М-4 «Дон», так и на других межмуниципальных дорогах и трассах, ведущих в новые регионы и другие субъекты РФ. Точный список участков можно изучить по ссылке.