В Ростовской области сбивают беспилотники, ловят огромных щук и нелегалов

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
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Updated Сегодня, 18:22
В субботу, 3 февраля, житель Ростовской области поделился в «ВКонтакте» фотографией своего выдающегося улова.
Рыбаку удалось выловить на спонтанной ночной рыбалке огромную щуку. По словам рыбака, чтобы добиться хорошего улова, ему со знакомым пришлось бурить лунки во льду.
Дончанин рассказал, что из-за роста атмосферного давления рыбу придавило ко дну брюхом. Давление было настолько сильным, что на брюхе щуки появились следы грунта.
Мужчина рассказал, что после удачной рыбалки они со знакомым сварили пельмени и провели ночь за беседой.
Сотрудники ФСБ объявили, что в Ростове-на-Дону прошли рейды для поиска нарушителей миграционного законодательства. Правоохранители провели совместные рейды по заведениям общепита, что позволило выявить 14 нелегальных мигрантов, которые проживали и работали в Ростовской области.
Среди нарушителей оказались 12 уроженцев Азербайджана, один гражданин Турции и один мигрант из Узбекистана, все они находились и работали в России нелегально. Кроме того, два натурализованных гражданина России также получили повестки для явки в военные комиссариаты, им предстоит встать на воинский учет.
По информации сотрудников ФСБ, в отношении мигрантов составили 25 административных протоколов, теперь 14 иностранных граждан собираются отправить на родину. Вместе с этим представители ФСБ объявили, что работодателю, который взял на работу мигрантов, грозят штрафы, в отношении него возбудили более 10 административных расследований.
Главной новостью дня, 3 февраля, стала информация о том, что ночью в воздушном пространстве Ростовской области обнаружили беспилотник самолетного типа. Минобороны объявили, что системам ПВО удалось предотвратить вражескую террористическую атаку, ликвидировав объект в воздухе. Аналогичные атаки предотвратили в Белгородской и Волгоградской областях.
Уже утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что военным удалось уничтожить дрон без каких-либо жертв и разрушений.
Жители Ростовской области выразили признательность военным, поблагодарив их за спокойную ночь без чрезвычайных происшествий.