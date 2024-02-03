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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

В Ростовской области сбивают беспилотники, пока в Ростове ловят нелегальных мигрантов

В Ростовской области сбивают беспилотники, ловят огромных щук и нелегалов

3 февраля 2024, 18:19
Фото: Изображение в качестве иллюстрации / Изображение Midjourney
В Ростовской области сбивают беспилотники, пока в Ростове ловят нелегальных мигрантов
В Ростовской области перехватывают беспилотники и ловят огромных щук, пока в Ростове устраивают рейды на нелегальных мигрантов.

Рыба мечты

В субботу, 3 февраля, житель Ростовской области поделился в «ВКонтакте» фотографией своего выдающегося улова.

Рыбаку удалось выловить на спонтанной ночной рыбалке огромную щуку. По словам рыбака, чтобы добиться хорошего улова, ему со знакомым пришлось бурить лунки во льду.

Фото: ВКонтакте

Дончанин рассказал, что из-за роста атмосферного давления рыбу придавило ко дну брюхом. Давление было настолько сильным, что на брюхе щуки появились следы грунта.

Мужчина рассказал, что после удачной рыбалки они со знакомым сварили пельмени и провели ночь за беседой.

Дорога домой

Сотрудники ФСБ объявили, что в Ростове-на-Дону прошли рейды для поиска нарушителей миграционного законодательства. Правоохранители провели совместные рейды по заведениям общепита, что позволило выявить 14 нелегальных мигрантов, которые проживали и работали в Ростовской области.

Фото: Изображение Midjourney

Среди нарушителей оказались 12 уроженцев Азербайджана, один гражданин Турции и один мигрант из Узбекистана, все они находились и работали в России нелегально. Кроме того, два натурализованных гражданина России также получили повестки для явки в военные комиссариаты, им предстоит встать на воинский учет.

По информации сотрудников ФСБ, в отношении мигрантов составили 25 административных протоколов, теперь 14 иностранных граждан собираются отправить на родину. Вместе с этим представители ФСБ объявили, что работодателю, который взял на работу мигрантов, грозят штрафы, в отношении него возбудили более 10 административных расследований.

Нарушение воздушного пространства

Главной новостью дня, 3 февраля, стала информация о том, что ночью в воздушном пространстве Ростовской области обнаружили беспилотник самолетного типа. Минобороны объявили, что системам ПВО удалось предотвратить вражескую террористическую атаку, ликвидировав объект в воздухе. Аналогичные атаки предотвратили в Белгородской и Волгоградской областях.

Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области
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Уже утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что военным удалось уничтожить дрон без каких-либо жертв и разрушений.

Жители Ростовской области выразили признательность военным, поблагодарив их за спокойную ночь без чрезвычайных происшествий.

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