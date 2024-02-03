В Ростовской области сбивают беспилотники, ловят огромных щук и нелегалов

Среди нарушителей оказались 12 уроженцев Азербайджана, один гражданин Турции и один мигрант из Узбекистана, все они находились и работали в России нелегально. Кроме того, два натурализованных гражданина России также получили повестки для явки в военные комиссариаты, им предстоит встать на воинский учет.