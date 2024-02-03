Здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 млн рублей

В конце января в Ростове выставили на продажу здание в историческом центре города. Здание находится на проспекте Буденновском, 27, его площадь превышает две тысячи квадратных метров. Сам дом построили еще в начале XX века, однако в 40-е годы оно было разрушено, его удалось перестроить только в 1949 году. Сейчас оно имеет статус объекта культурного наследия, в прошлом в нем располагалась контора «Заготзерно».