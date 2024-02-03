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Здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 млн рублей

Здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 млн рублей

3 февраля 2024, 11:46
Фото: Авторство: Rost.galis / CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org
Здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 млн рублей
В центре Ростова выставили на продажу здание конторы «Заготзерно», восстановленное после Великой Отечественной войны, сведения об этом появились на портале объявлений.

В конце января в Ростове выставили на продажу здание в историческом центре города. Здание находится на проспекте Буденновском, 27, его площадь превышает две тысячи квадратных метров. Сам дом построили еще в начале XX века, однако в 40-е годы оно было разрушено, его удалось перестроить только в 1949 году. Сейчас оно имеет статус объекта культурного наследия, в прошлом в нем располагалась контора «Заготзерно».

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В объявлении сказано, что трехэтажное здание заполнено арендаторами на 95%, арендаторы в среднем платят по 700 рублей за квадратный метр. Преимуществами строения назвали удачное расположение, большое количество заведений общепита, магазинов и остановок неподалеку, у здания есть закрытая прилегающая территория и собственная парковка на 15 автомобилей. Его стоимость составила 250 миллионов рублей.

Ранее в Ростове начали провисать перекрытия в старинном доме на Московской.

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