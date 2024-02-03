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Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы

Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы

3 февраля 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы
В Ростовской области представят информацию о расследовании уголовного дела о гибели дончанки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Представители СУ СК России по Ростовской области объявили, что Следком представит информацию о расследовании дела о гибели местной жительницы.

Накануне, 2 февраля, в эфире одного из федеральных телеканалов обсудили историю погибшей дончанки, которая, по мнению ее родных, стала жертвой своего знакомого.

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В передаче заявили, что женщину незаконно лишили свободы, кроме того, дончанина обвинили в преступлении против половой свободы жертвы. В передаче уточнили, что родственники якобы не согласились с выводами следователей о том, что смерть женщины не имела криминальной составляющей, и потребовали эксгумации останков.

В настоящий момент донские следователи расследуют уголовное дело по двум эпизодам преступлений, а именно «Домогательство до совершения полового акта» и «Изнасилование».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и проверить доводы, озвученные в передаче.

Ранее в Ростове задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать учителя.

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