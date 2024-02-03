Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы

В передаче заявили, что женщину незаконно лишили свободы, кроме того, дончанина обвинили в преступлении против половой свободы жертвы. В передаче уточнили, что родственники якобы не согласились с выводами следователей о том, что смерть женщины не имела криминальной составляющей, и потребовали эксгумации останков.