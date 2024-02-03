Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Сейчас средняя стоимость килограмма в регионе составляет 358 рублей, а самая низкая цена сложилась в Ростове — 344 рубля. В Сальске она стоит 358 рублей, в Шахтах — 364 рубля.
Дороже всего свинину покупать в Таганроге, где местные жители отдают 375 рублей. Кроме того, стало известно, что самая дешевая говядина сейчас в Волгодонске — 487 рублей, а самая дорогая — в Таганроге.
Курицу дешевле всего покупать в Ростове (196 рублей), баранину — в Миллерово (535 рублей), колбасу — в Таганроге (592 рубля).
Рыбу и масло выгоднее всего брать в Волгодонске, молоко — в Ростове.
Ранее стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана. Материал на эту тему читайте по ссылке.