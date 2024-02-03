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Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину

Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину

3 февраля 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Ростовской области самая дешевая свинина продается в донской столице, следует из данных Ростовстата.

Сейчас средняя стоимость килограмма в регионе составляет 358 рублей, а самая низкая цена сложилась в Ростове — 344 рубля. В Сальске она стоит 358 рублей, в Шахтах — 364 рубля.

Дороже всего свинину покупать в Таганроге, где местные жители отдают 375 рублей. Кроме того, стало известно, что самая дешевая говядина сейчас в Волгодонске — 487 рублей, а самая дорогая — в Таганроге.

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Курицу дешевле всего покупать в Ростове (196 рублей), баранину — в Миллерово (535 рублей), колбасу — в Таганроге (592 рубля).

Рыбу и масло выгоднее всего брать в Волгодонске, молоко — в Ростове.

Ранее стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Молоко#Рыба#Сальск#Ростовстат#Колбаса#Курица#Свинина#Говядина
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