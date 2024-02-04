Водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Авария произошла сегодня в Ростове на улице Белоусова. Женщина без прав за рулем Chevrolet на полной скорости врезалась в здание супермаркета. Авто протаранило и разбило двери.
Очевидцы сообщают, что водитель перепутала педали, что и спровоцировало ДТП. О состоянии женщины не сообщается. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
В социальных сетях над происшествием решили поиронизировать.
«С кем не бывает?»
«Очень хотела закупиться, но только чем?» — пишут ростовчане.
Ранее две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону.