rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Водитель без прав влетела и разнесла здание супермаркета в Ростове

Водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове

4 февраля 2024, 13:53
Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов»
Водитель без прав влетела и разнесла здание супермаркета в Ростове
Автолюбительница без прав спровоцировала ДТП в Ростове на улице Белоусова, подробностями аварии делятся в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла сегодня в Ростове на улице Белоусова. Женщина без прав за рулем Chevrolet на полной скорости врезалась в здание супермаркета. Авто протаранило и разбило двери.

Очевидцы сообщают, что водитель перепутала педали, что и спровоцировало ДТП. О состоянии женщины не сообщается. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области
Узнать подробнее

В социальных сетях над происшествием решили поиронизировать.

«С кем не бывает?»

«Очень хотела закупиться, но только чем?» — пишут ростовчане.

Ранее две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Для водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждениеВ Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторовВ Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#ДТП в Ростове#Происшествия
Подпишитесь
Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных
Сегодня, 12:07
«Мы разбиты»: спасенная кошка из рухнувшего дома умерла в Ростове
Сегодня, 11:23
Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Привозили слипшиеся макароны»: вратарь СКА Ростов обвинил Басту в задержке зарплаты
Сегодня, 13:18
Перевозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове
Сегодня, 14:17