Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Жители южный районов Батайска рассказали, что в округе не имеют ни одной школы. Ехать до ближайшей им надо на городском автобусе №2. Однако он почти каждый день ломается. На маршрут пускают маршрутки, в которые дети набиваются толпами.
Школьники порой часами стоят в ожидании следующего автобуса. Те, кто ждать не может, идут за знаниями пешком вдоль проезжей части.
Местные власти признали, что проблема с автобусами действительно существует, и обусловлена она санкциями и нехваткой запчастей. При этом школьные автобусы в Батайске, дескать, также не хотят пускать из-за отсутствия «квалифицированных водителей». Нет возможности и построить школу в южных районах Батайска, так как якобы потенциально пригодные для этого участки занимают дачники.
Ранее власти обещали, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.