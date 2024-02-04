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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус

Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус

4 февраля 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус
Под Батайском детей в школу возит единственный автобус, однако помещаются в него далеко не все ученики, подробностями истории делится Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители южный районов Батайска рассказали, что в округе не имеют ни одной школы. Ехать до ближайшей им надо на городском автобусе №2. Однако он почти каждый день ломается. На маршрут пускают маршрутки, в которые дети набиваются толпами.

Школьники порой часами стоят в ожидании следующего автобуса. Те, кто ждать не может, идут за знаниями пешком вдоль проезжей части.

Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус
Видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Местные власти признали, что проблема с автобусами действительно существует, и обусловлена она санкциями и нехваткой запчастей. При этом школьные автобусы в Батайске, дескать, также не хотят пускать из-за отсутствия «квалифицированных водителей». Нет возможности и построить школу в южных районах Батайска, так как якобы потенциально пригодные для этого участки занимают дачники.

Ранее власти обещали, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.

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