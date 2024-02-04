Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус

Местные власти признали, что проблема с автобусами действительно существует, и обусловлена она санкциями и нехваткой запчастей. При этом школьные автобусы в Батайске, дескать, также не хотят пускать из-за отсутствия «квалифицированных водителей». Нет возможности и построить школу в южных районах Батайска, так как якобы потенциально пригодные для этого участки занимают дачники.