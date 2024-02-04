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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

ФИФА принуждает футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» 2,9 млн евро

ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро

4 февраля 2024, 06:08
Фото: 1MI
ФИФА принуждает футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» 2,9 млн евро

ФИФА заставила футболиста Матиаса Норманна выплатить ФК «Ростов» 2,9 млн евро

Международная федерация футбола требует, чтобы футболист Матиас Норманн выплатил ФК «Ростов» сумму в 2,9 миллиона евро из-за преждевременно расторгнутого контракта, пишет норвежское издание Nettavisen.

Напомним, еще летом 2023 года экс-футболист «Ростова» Матиас Норманн в срочном порядке покинул Россию. Поводом для этого стала серия атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Тогда сразу два российских клуба подали в суд на футболиста.

В конце прошлого года норвежский полузащитник был признан виновным по делу о разрыве контракта с ростовским футбольным клубом. В январе 2024 года футболист подал апелляцию.

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Однако в случае, если Норманн не выплатит указанную сумму, его ждет дисквалификация, сообщает портал Sportliga.com.

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