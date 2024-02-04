ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро

Напомним, еще летом 2023 года экс-футболист «Ростова» Матиас Норманн в срочном порядке покинул Россию. Поводом для этого стала серия атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Тогда сразу два российских клуба подали в суд на футболиста.