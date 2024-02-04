ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Напомним, еще летом 2023 года экс-футболист «Ростова» Матиас Норманн в срочном порядке покинул Россию. Поводом для этого стала серия атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Тогда сразу два российских клуба подали в суд на футболиста.
В конце прошлого года норвежский полузащитник был признан виновным по делу о разрыве контракта с ростовским футбольным клубом. В январе 2024 года футболист подал апелляцию.
Однако в случае, если Норманн не выплатит указанную сумму, его ждет дисквалификация, сообщает портал Sportliga.com.