Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Проблема ям на М-4 «Дон» в Ростовской области является одной из наиболее острых. Автомобилисты регулярно жалуются, что выбоины становятся причинами аварий и пробок. Также многие водители теряют колеса и диски на особенно опасных ямах.
Водители создали карту, где отобразили наиболее опасные участки дороги. По ней будет легче ориентироваться, где можно потерять колеса или встрять в ДТП.
В список участков с самыми опасными ямами попали, например, 1002-й километр трассы М-4 в направлении Ростова, а также отрезок той же дороги, но с 914-го по 926-й километры. На М-4 также остаться без колес можно на 934-м, 946-м, 942-м и 980-м километрах.
Ранее водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской области из-за густого тумана.