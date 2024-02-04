Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных

В список участков с самыми опасными ямами попали, например, 1002-й километр трассы М-4 в направлении Ростова, а также отрезок той же дороги, но с 914-го по 926-й километры. На М-4 также остаться без колес можно на 934-м, 946-м, 942-м и 980-м километрах.