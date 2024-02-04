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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Карта с самыми опасными ямами на М-4 «Дон» появилась в Ростовской области

Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных

4 февраля 2024, 12:07
Фото: 1MI
Карта с самыми опасными ямами на М-4 «Дон» появилась в Ростовской области

Карта с самыми опасными ямами на М-4 «Дон» появилась в Ростовской области

Автомобилисты создали карту с наиболее опасными ямами на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, ознакомиться с ней можно на «Яндекс. Картах».

Проблема ям на М-4 «Дон» в Ростовской области является одной из наиболее острых. Автомобилисты регулярно жалуются, что выбоины становятся причинами аварий и пробок. Также многие водители теряют колеса и диски на особенно опасных ямах.

Водители создали карту, где отобразили наиболее опасные участки дороги. По ней будет легче ориентироваться, где можно потерять колеса или встрять в ДТП.

Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области
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В список участков с самыми опасными ямами попали, например, 1002-й километр трассы М-4 в направлении Ростова, а также отрезок той же дороги, но с 914-го по 926-й километры. На М-4 также остаться без колес можно на 934-м, 946-м, 942-м и 980-м километрах.

Ранее водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской области из-за густого тумана.

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