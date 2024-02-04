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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

Кошка разбудила во время пожара и спасла семью в Ростовской области

Кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара

4 февраля 2024, 06:40
Фото: МЧС России
Кошка разбудила во время пожара и спасла семью в Ростовской области
Кошка предотвратила страшную трагедию в Красном Сулине, где в одном из домов произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Рано утром 2 февраля в доме на улице 1-й Нагорной произошел пожар. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за того, что владельцы дома не отключили форсунки на печи. Первым от горячей стенки печки загорелось кресло.

В это время в доме все спали. Однако первой заволновалась кошка. Она рванула к окну в комнате, где спал 16-летний подросток. От шума он проснулся и разбудил отца, а также позвонил пожарным.

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Последние прибыв на место пожара быстро справились с возгоранием. При этом площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее спасатели рассказали, что стало причиной пожара на ростовском рынке «Темерник», который произошел в ноябре прошлого года. По их данным, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.

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#Общество#Ростовская область#Пожар#Пожары#Огонь#Красный Сулин#Кошки#Происшествия
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