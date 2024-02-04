Кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Рано утром 2 февраля в доме на улице 1-й Нагорной произошел пожар. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за того, что владельцы дома не отключили форсунки на печи. Первым от горячей стенки печки загорелось кресло.
В это время в доме все спали. Однако первой заволновалась кошка. Она рванула к окну в комнате, где спал 16-летний подросток. От шума он проснулся и разбудил отца, а также позвонил пожарным.
Последние прибыв на место пожара быстро справились с возгоранием. При этом площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Ранее спасатели рассказали, что стало причиной пожара на ростовском рынке «Темерник», который произошел в ноябре прошлого года. По их данным, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.