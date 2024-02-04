Лось Лёсик из Ростова сбросил рога и «предсказал» скорую весну

Не согласны с лосями степные сурки. Зоологи рассказали о традиции, согласно которой 2 февраля нужно проверять, вышли ли сурки из спячки. Если животные спят, значит, зима будет затяжной, а если вылезли из норок, то близятся теплые дни. Однако в этом году степные сурки в обозначенный день так и остались в состоянии спячки.