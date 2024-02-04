Лось Лёсик из Ростова сбросил рога и «предсказал» скорую весну

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В городском зоопарке лось Лёсик сбросил «пеньки», которые оставались от его рогов. Животные сбрасывают рога перед брачным сезоном. Рога позволяют издали отличать самца лося от самки. Чем больше рога у лося, тем больше у него шансов завоевать самку.
Зоологи отмечают, что новые рога начинают расти у животных в феврале и марте. Как правило, это знак скорого приближения теплого времени года и брачного сезона.
Не согласны с лосями степные сурки. Зоологи рассказали о традиции, согласно которой 2 февраля нужно проверять, вышли ли сурки из спячки. Если животные спят, значит, зима будет затяжной, а если вылезли из норок, то близятся теплые дни. Однако в этом году степные сурки в обозначенный день так и остались в состоянии спячки.