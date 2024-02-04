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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Лось Лёсик сбросил пеньки от рогов, а это значит, что близки теплые деньки

Лось Лёсик из Ростова сбросил рога и «предсказал» скорую весну

4 февраля 2024, 14:41
Фото: pxhere.com
Лось Лёсик сбросил пеньки от рогов, а это значит, что близки теплые деньки
Лось Лёсик сбросил пеньки от рогов, а это значит, что близки теплые деньки, рассказали зоологии ростовского зоопарка.

В городском зоопарке лось Лёсик сбросил «пеньки», которые оставались от его рогов. Животные сбрасывают рога перед брачным сезоном. Рога позволяют издали отличать самца лося от самки. Чем больше рога у лося, тем больше у него шансов завоевать самку.

Лось Лесик сбросил пеньки от рогов, а это значит, что близки теплые деньки
Видео: Ростовский зоопарк

Зоологи отмечают, что новые рога начинают расти у животных в феврале и марте. Как правило, это знак скорого приближения теплого времени года и брачного сезона.

Не согласны с лосями степные сурки. Зоологи рассказали о традиции, согласно которой 2 февраля нужно проверять, вышли ли сурки из спячки. Если животные спят, значит, зима будет затяжной, а если вылезли из норок, то близятся теплые дни. Однако в этом году степные сурки в обозначенный день так и остались в состоянии спячки.

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