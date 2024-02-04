Мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице

Напомним, 27 февраля начал разрушаться признанный несколько лет назад аварийным дом на улице Нариманова в Ростове. Жильцов в спешке эвакуировали, а на утро в доме обрушился один из подъездов. Многие жители дома остались без вещей и долгое время даже не могли забрать своих домашних питомцев. Власти обещают, что жильцов дома расселят до конца года.