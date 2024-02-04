Мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, 27 февраля начал разрушаться признанный несколько лет назад аварийным дом на улице Нариманова в Ростове. Жильцов в спешке эвакуировали, а на утро в доме обрушился один из подъездов. Многие жители дома остались без вещей и долгое время даже не могли забрать своих домашних питомцев. Власти обещают, что жильцов дома расселят до конца года.
Мать с ребенком, арендовавшие жилье в обрушившемся доме, приехали в донскую столицу от безысходности, пишет АиФ-Ростов. Девушка не могла найти работу по специальности в регионе и была вынуждена перебраться в Ростов.
Женщина бралась первое время за любую работу, чтобы прокормить себя и сына. И в конце концов устроилась продавщицей на рынке, где ей и предложили пожить в общежитии в доме на Нариманова.
После обрушения дома она вместе с ребенком оказалась без жилья и без вещей. Они вынуждены пока жить у знакомых.