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Published Сегодня, 07:45

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«Никто не поможет»: мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась на улице

Мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице

4 февраля 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
«Никто не поможет»: мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась на улице
Мать с ребенком, которые жили в арендованной квартире в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове, не успели забрать свои вещи и вынуждены жить у знакомых, сообщается в группе благотворительного фонда в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 27 февраля начал разрушаться признанный несколько лет назад аварийным дом на улице Нариманова в Ростове. Жильцов в спешке эвакуировали, а на утро в доме обрушился один из подъездов. Многие жители дома остались без вещей и долгое время даже не могли забрать своих домашних питомцев. Власти обещают, что жильцов дома расселят до конца года.

Мать с ребенком, арендовавшие жилье в обрушившемся доме, приехали в донскую столицу от безысходности, пишет АиФ-Ростов. Девушка не могла найти работу по специальности в регионе и была вынуждена перебраться в Ростов.

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Женщина бралась первое время за любую работу, чтобы прокормить себя и сына. И в конце концов устроилась продавщицей на рынке, где ей и предложили пожить в общежитии в доме на Нариманова.

После обрушения дома она вместе с ребенком оказалась без жилья и без вещей. Они вынуждены пока жить у знакомых.

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