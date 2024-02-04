«Мы разбиты»: спасенная кошка из рухнувшего дома умерла в Ростове

Утром 4 февраля в ветеринарной клинике умерла кошка, спасенная волонтерами и сотрудниками МЧС из дома на Нариманова, 72/3. Истощенное животное достали из здания, отпаивали, а затем отвезли к медикам. Они смогли реанимировать ее.