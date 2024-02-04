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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Обрушившийся дом на Нариманова в Ростове

«Мы разбиты»: спасенная кошка из рухнувшего дома умерла в Ростове

4 февраля 2024, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Обрушившийся дом на Нариманова в Ростове

В Ростове умерла спасенная из рухнувшего дома кошка

От остановки сердца умерла одна из спасенных из дома на Нариманова кошка, сообщили в приюте «Забытые сердца».

Утром 4 февраля в ветеринарной клинике умерла кошка, спасенная волонтерами и сотрудниками МЧС из дома на Нариманова, 72/3. Истощенное животное достали из здания, отпаивали, а затем отвезли к медикам. Они смогли реанимировать ее.

Затем десятки ростовчан изъявили желание приютить кошку, так как ее хозяин отказался от питомца. Однако у измученного животного упало давление и произошла остановка сердца.

«Врачи делали все необходимые реанимационные действия, но повторно завести маленькое сердечко не удалось. Мы разбиты, опустошены», — пишут волонтеры приюта «Забытые сердца», организовавшие спасение животных из обрушившегося здания.

Как спасали кошку на Нариманова, 72/3 в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Они поблагодарили спасателей, всех, кто пожертвовал деньги на лечение кошки, а также ветеринаров, до последнего боровшихся за ее жизнь.

«Благодаря вам всем кошечка три дня своей жизни почувствовала любовь, заботу, тепло от людей, которые ее окружали», — пишут в Telegram-канале приюта.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» покажет историю рухнувшего дома в Ростове.

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