Перевозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков вместе с другими чиновниками провел 3 февраля проверку работы автобусов. Инспекцию организовали в разных частях города — в районе Центрального рынка, на Западном, Северном и рядом с автовокзалом.
Уточняется, что чиновников интересовала исправность системы отопления, чистота салонов, техническое состояние автобусов. Проверить они успели 120 единиц транспорта. Насчитали в них 22 нарушения.
Власти заверили, что накажут перевозчиков за несоблюдение условий муниципальных контрактов.
Ранее сообщалось, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.