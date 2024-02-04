rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Масштабная проверка общественного транспорта прошла в Ростове в минувшую субботу

Перевозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове

4 февраля 2024, 14:17
Фото: 1MI
Масштабная проверка общественного транспорта прошла в Ростове в минувшую субботу
Масштабная проверка общественного транспорта прошла в Ростове в минувшую субботу, рассказали в городской администрации.

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков вместе с другими чиновниками провел 3 февраля проверку работы автобусов. Инспекцию организовали в разных частях города — в районе Центрального рынка, на Западном, Северном и рядом с автовокзалом.

Новые остановки общественного транспорта появятся в Ростове в 2024 году
Узнать подробнее

Уточняется, что чиновников интересовала исправность системы отопления, чистота салонов, техническое состояние автобусов. Проверить они успели 120 единиц транспорта. Насчитали в них 22 нарушения.

Власти заверили, что накажут перевозчиков за несоблюдение условий муниципальных контрактов.

Ранее сообщалось, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.

Читайте также:
Дорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 годаДля строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га землиВ Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общественный транспорт в Ростове#Администрация Ростова#Ростов#Городская администрация
Подпишитесь
Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных
Сегодня, 12:07
Водитель перепутала педали и разнесла здание супермаркета в Ростове
Сегодня, 13:53
«Мы разбиты»: спасенная кошка из рухнувшего дома умерла в Ростове
Сегодня, 11:23
Стало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Привозили слипшиеся макароны»: вратарь СКА Ростов обвинил Басту в задержке зарплаты
Сегодня, 13:18