Перевозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков вместе с другими чиновниками провел 3 февраля проверку работы автобусов. Инспекцию организовали в разных частях города — в районе Центрального рынка, на Западном, Северном и рядом с автовокзалом.